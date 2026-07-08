Espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl recibe nueve nominaciones al Emmy

MIAMI.- Bad Bunny suma otro hito en su trayectoria y esta vez de la mano con Apple Music. Tras darse a conocer la lista de nominados a la 78.ª edición de los Premios Emmy, trascendió que el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny recibió nueve menciones.

El espectáculo rompe el récord al convertirse en el show de medio tiempo del Super Bowl de la NFL con más nominaciones en los Emmy.

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"Las nominaciones para el show de medio tiempo de este año, que se transmitió por NBC, incluyen la categoría outstanding variety special (live) (mejor especial de variedades (en vivo)), donde Bad Bunny como artista principal es un nominado", reseña Billboard.

En 2017, el Super Bowl LI Halftime Show Starring Lady Gaga se había posicionado como el más nominado en la historia con seis. Coincidencialmente, la intérprete junto a Ricky Martin fueron los invitados del boricua en el show de febrero.

En la historia de los Premios Emmy solo un espectáculo ha ganado en la categoría anteriormente mencionada, y fue el Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show Starring Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent.

Récord

Roc Nation confirmó que el espectáculo de Bad Bunny se ha convertido en el más visto de la historia de la competencia deportiva.

El boricua estableció un récord de audiencia global de 4.157 millones de vistas en todo el mundo en las primeras 24 horas.

La cifra suma las sintonizaciones globales y estadounidenses, además de las transmisiones en YouTube y otras plataformas en las que fue compartido el half time.