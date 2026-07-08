Destierro forzado a EEUU sería el destino de Luis Manuel Otero Alcántara

Una casa de visita del Ministerio del Interior, a la espera de que le hicieran los papeles para montarlo en un avión rumbo a Miami, es la situación en la que en este momento se encontraría Luis Manuel Otero Alcántara , a quien la dictadura habría excarcelado este martes 7 de julio tras cinco años de arresto.

La información fue ofrecida a DIARIO LAS AMÉRICAS en la isla, por un familiar allegado del joven artista visual, a quien La Habana envió a prisión acusándolo de varios delitos, tras haber participado en la manifestación ciudadana ocurrida a lo largo y ancho de Cuba el 11 de julio de 2021.

“Si la información es correcta, significa que es una operación cuadrada con el Departamento de Estado de EEUU, dijo la fuente a este rotativo.

En el caso de Luisma, como suelen nombrarle sus allegados y los integrantes del Movimiento San Isidro al que pertenece, el tiempo de su sanción ya se cumplía el día nueve de julio. Sin embargo, en reiteradas ocasiones él habría declarado que no aceptaría marcharse del país de forma forzosa. Que él decidía cuándo emigrar.

Con el propósito de intentar corroborar la veracidad de la hipótesis de la inminente salida de Otero Alcántara hacia EEUU, DIARIO LAS AMÉRICAS buscó información de la embajada de Washington en La Habana y la respuesta obtenida fue que no podían hacer comentarios al respecto.

El mutismo de la sede diplomática puede interpretarse como que debe haberse producido un arreglo previo con el régimen cubano para que aceptaran la salida de Otero Alcántara de prisión.

La entrevista concedida por el nieto de Raúl Castro en días recientes a un medio de comunicación estadounidense en la que sin ser portador de ninguna responsabilidad política o de gobierno de ese país, hizo alusión a la posibilidad de ser el protagonista de un diálogo con Washington y también a los planes de excarcelar prisioneros políticos, no se mencionó ningún nombre en específico; sin embargo, la salida de Otero Alcántara de prisión se da horas después de haberse hecho públicas esas declaraciones de Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

En ese contexto, DIARIO LAS AMÉRICAS obtuvo también información no corroborada, de que es probable que antes de que termine el verano liberen a una parte importante o quizás todos los presos políticos, tal como adelantó en la mencionada entrevista el nieto del general de Ejército, a modo de comprobación de quiénes verdaderamente controlan el poder en Cuba.

Por el momento, esta es una noticia en desarrollo que continuaremos ampliando.

FUENTE: Redacción