miércoles 8  de  julio 2026
COLABORACIÓN

Amazon coordina con EEUU puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a Venezuela tras sismos

Amazon donará los vuelos y el combustible para siete viajes semanales en los que entregará insumos a organizaciones civiles

Más de seis millones están afecatadas por los sismos del 24 dejunio en Venezuela (AFP)

Más de seis millones están afecatadas por los sismos del 24 dejunio en Venezuela (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. El gigante tecnológico Amazon anunció este miércoles, 8 de junio, que establecerá un puente aéreo para llevar asistencia humanitaria a Venezuela, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, al estimar que hay más de 650.000 personas que necesitan la ayuda por los sismos de hace dos semanas.

La compañía estadounidense informó en un comunicado que donará los vuelos y el combustible para siete viajes semanales en los que entregará insumos a organizaciones civiles sobre el terreno, en colaboración con el Departamento de Estado de EEUU, la asociación Airlink y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Lee además
Francisco Bastardo padre de Fabio, el niño atrapado bajo las ruinas del edificio Tahiti, posa este martes en La Guaira, Venezuela. 
TRAGEDIA

No hay grúas para sacar a Fabio, el niño venezolano de 9 años atrapado bajo escombros tras terremotos
Donald Trump aseguró que se trabaja en la reconstrucción de la industria petrolera en Venezuela. (AFP)
POLÍTICA

Trump advierte que prioridad de EEUU en Venezuela ahora es la recuperación

El puente aéreo “canalizará los suministros hacia organizaciones sin fines de lucro de confianza que operan sobre el terreno en Venezuela” para que “puedan utilizarlos de inmediato para atender a las personas más afectadas”, apuntó Bettina Stix, directora de Impacto Comunitario de Amazon.

“Cuando más de 6 millones de personas se ven afectadas y barrios enteros han quedado reducidos a escombros, hacer llegar los suministros rápidamente no es solo de gran ayuda, es fundamental”, declaró Stix.

La empresa argumentó que el puente aéreo humanitario evitará “un cuello de botella” en la ayuda, así como el “segundo desastre”, un fenómeno que ocurre cuando donativos en especie no solicitados saturan a comunidades afectadas y desvían recursos de las necesidades más urgentes.

El donativo de Amazon llega después de que Venezuela anunció el lunes que prevé retomar pronto vuelos comerciales en una pista paralela del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, el principal del país, afectado por los terremotos del 24 de junio.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado al menos 3.685 muertos y 16.740 heridos, además de casi 18.000 personas sin viviendas, que viven en 87 campamentos transitorios, según el último informe oficial del martes.

En este contexto, "la necesidad sobre el terreno en Venezuela es inmensa", advirtió Stephanie Hochstetter, directora del Programa Mundial de Alimentos en Venezuela, quien explicó que su personal coordinará la distribución y almacenamiento de ayuda que llegue en los vuelos de Amazon.

Mientras que Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, aseguró que esto ayudará “a garantizar que la asistencia vital llegue a Venezuela lo más rápido posible”.

Amazon sostuvo que esto es parte de “un esfuerzo más amplio” para auxiliar a Venezuela, lo que incluye apoyar a más de una docena de organizaciones sin fines de lucro y la donación de más de medio millón de suministros de emergencia.

FUENTE: Con informacion de EFE

Temas
Te puede interesar

ONU lanza llamado para recaudar 296 millones de dólares en ayuda a Venezuela por los sismos

Amazon anuncia ahorros para celebrar el Día de la Independencia

Ahorro en gasolina para el 4 de julio: ¿Quiénes pueden beneficiarse?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Donald Trump aseguró que se trabaja en la reconstrucción de la industria petrolera en Venezuela. (AFP)
POLÍTICA

Trump advierte que prioridad de EEUU en Venezuela ahora es la recuperación

El dictador cubano es escoltado por su nieto y guardaespaldas Raúl Guillermo Rodríguez Castro; aparece en una imagen durante las celebraciones del 65.º aniversario del asalto a los Cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, en el este de Cuba, el 26 de julio de 2018.
CUBA-EEUU

Entrevista de nieto de Raúl Castro a USA Today, un termómetro de La Habana hacia Washington

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
MEDIO ORIENTE

Trump da por terminada tregua con Irán y autoriza nuevos ataques

El edificio cambio de uso comercial a residencial y las vigas de acero comenzaron a doblarse (AFP)
Falla estructural

Rascacielos con columnas torcidas en Nueva York "se mueve"; autoridades desalojan edificios

El portaviones USS Abraham Lincoln (CVN 72) continúa realizando operaciones de vuelo, tanto de día como de noche.
TENSIONES

EEUU lanza "potentes ataques" contra Irán en respuesta a las "agresiones" contra buques en el estrecho de Ormuz

Te puede interesar

Una foto de archivo de Otero Alcántara con la cabeza rapada.
Régimen

Destierro forzado a EEUU sería el destino de Luis Manuel Otero Alcántara

Por ILIANA LAVASTIDA y IVÁN GARCÍA
Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
MEDIO ORIENTE

Trump da por terminada tregua con Irán y autoriza nuevos ataques

Más de seis millones están afecatadas por los sismos del 24 dejunio en Venezuela (AFP)
COLABORACIÓN

Amazon coordina con EEUU puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a Venezuela tras sismos

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.
PREMIOS

Espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl recibe nueve nominaciones al Emmy

Otero Alcántara es considerado un preso de conciencia por Amnistía Internacional
PRESO POLÍTICO

Dictadura de Cuba saca a Otero Alcántara de la prisión, se desconoce su paradero