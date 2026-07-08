miércoles 8  de  julio 2026
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Líderes dominicanos piden desplegar el Escudo de las Américas en Haití

Más de un centenar de políticos, académicos, empresarios y activistas encabezados por el diputado Elías Wessin y el exministro Pelegrín Castillo firmaron una carta abierta a los líderes de la alianza impulsada por Donald Trump

El diputado dominicano Elías Wessin, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, y el líder de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) de República Dominicana, Pelegrín Castillo.

El diputado dominicano Elías Wessin, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, y el líder de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) de República Dominicana, Pelegrín Castillo.

CORTESÍA - D. CASTROPÉ
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Más de un centenar de dirigentes políticos, académicos, empresarios y activistas dominicanos reclamaron el despliegue del Escudo de las Américas en Haití y rechazaron cualquier fórmula que convierta a la República Dominicana en zona de amortiguamiento de la crisis del país vecino, según consta en una carta abierta dirigida a los presidentes y líderes de esa alianza de seguridad hemisférica, que encabeza Estados Unidos.

El texto, encabezado por el diputado Elías Wessin, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, y el líder de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, responde a la preocupación de esos sectores por el deterioro de la seguridad en la isla de Santo Domingo y por lo que describen como un plan para asentar de forma permanente a población haitiana en suelo dominicano.

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Los firmantes solicitaron a los mandatarios de la coalición que dirijan sus primeras acciones hacia Haití, donde bandas armadas controlan amplias zonas del territorio.

“Tenemos a bien exhortarlos encarecidamente a estrenar el Escudo de las Américas en Haití, donde la violencia y el caos impuestos por las bandas narcoterroristas y otros poderosos actores en la sombra están poniendo en fuga a su población”, expresa la carta.

La alianza, presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 7 de marzo en Doral, Florida, reúne a diecisiete países y persigue a los carteles y a las redes del crimen organizado transnacional. El presidente dominicano, Luis Abinader, suscribió la declaración conjunta de esa cumbre.

Rechazo a “estado tapón”

Según se lee, el documento rechaza que la República Dominicana asuma la función de “estado pivote o tapón” de la crisis haitiana y que su territorio se transforme en una zona de amortiguamiento.

Los firmantes sostienen que ese esquema no beneficia a ninguna de las dos naciones. “Somos los mejores aliados de Haití como nación, y los peores enemigos de la falsa solución de descargar los ingentes problemas de Haití sobre el pueblo dominicano”, afirma el texto, que también reclama el fin de las promesas de “una tierra que no es suya, sino de los dominicanos”.

Asimismo, la misiva cuestiona la eficacia de las misiones internacionales aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. La más reciente, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), sustituyó a la misión liderada por Kenia y recibió sus primeras tropas el 1 de abril de 2026, con un contingente encabezado por Chad.

El Consejo autorizó hasta 5.550 efectivos, aunque el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que el plan de respuesta humanitaria apenas alcanza una cuarta parte de los fondos previstos. Las bandas armadas dominan cerca del 90 % de Puerto Príncipe y la violencia ha desplazado a más de 1.5 millones de personas, según cifras de Naciones Unidas.

Mención a Rubio y antecedentes

El texto recuerda una denuncia que atribuye al actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien en abril de 2024, de acuerdo con los firmantes, alertó sobre presiones para asentar a millones de haitianos en la República Dominicana.

Los autores dijeron agradecer esa advertencia, aunque señalan que no perciben interés en revertir la situación antes de un eventual choque de poblaciones.

La FNP, de perfil nacionalista, ha defendido durante décadas la preservación de la nacionalidad dominicana y la integridad territorial del país frente a lo que considera injerencias externas.

Además, los firmantes condicionan el respaldo a la alianza a una segunda etapa y reclaman la convocatoria de una gran conferencia continental e internacional con el objetivo de lograr “la reconstrucción de Haití en Haití”.

“Levantar Haití en Haití no solo es un acto de justicia y humanidad, sino que constituye a la vez un oportuno ejercicio de defensa preventiva”, concluye la carta, que suscriben, entre otros, exfuncionarios, exmagistrados, legisladores del Parlacen, dirigentes partidarios, empresarios, académicos y activistas.

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