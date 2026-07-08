Zoé Valdés regresa a Hialeah para presentar su nuevo libro "Cuba, y ahora la libertad"

Zoé Valdés presenta su más reciente libro, Cuba, y ahora la libertad: Propuestas para un cambio radical en una Cuba que ya no puede esperar.

HIALEAH, FL. – La escritora cubana Zoé Valdés será la invitada de una nueva edición de la tertulia literaria El Caimán ante el Espejo , que tendrá lugar el próximo sábado 25 de julio de 2026, a las 2:00 p.m. , en la John F. Kennedy Memorial Library de Hialeah, donde presentará su más reciente libro, Cuba, y ahora la libertad: Propuestas para un cambio radical en una Cuba que ya no puede esperar.

La presentación, organizada por las Bibliotecas Públicas de Hialeah con el patrocinio de Spanish Publishers , ofrecerá al público la oportunidad de dialogar con una de las voces más destacadas de la literatura cubana contemporánea y conocer de primera mano las ideas que inspiran esta nueva publicación.

Radicada en París desde hace varias décadas, Zoé Valdés ha desarrollado una sólida trayectoria como novelista, ensayista y articulista. Distinguida por el Gobierno francés con la condecoración de Chevalier des Arts et des Lettres, su novela La nada cotidiana ha sido traducida a 43 idiomas. Entre sus publicaciones más recientes destaca París era una rumba, un volumen de crónicas en el que la autora recrea, con su inconfundible estilo, la ciudad que ha sido escenario de gran parte de su vida y de su obra.

En Cuba, y ahora la libertad, Valdés propone una reflexión sobre los desafíos políticos, económicos y sociales que enfrenta la nación cubana. A partir de un análisis crítico del sistema instaurado por el castrismo y de sus consecuencias para varias generaciones de cubanos, la autora plantea un debate sobre los caminos hacia una transformación profunda del país. El volumen aborda interrogantes sobre la libertad, la reconstrucción institucional, el papel de la economía y las condiciones necesarias para construir una Cuba democrática.

La conversación será moderada por Andrés Reynaldo, destacado periodista, poeta y presentador de radio y televisión cubano. Al finalizar el encuentro, los asistentes podrán participar en una sesión de preguntas y respuestas con la autora. El libro estará disponible para la venta durante la actividad y, al concluir la presentación, Zoé Valdés firmará ejemplares para el público.

El Caimán ante el Espejo es una tertulia eminentemente literaria dedicada a la cultura cubana, que reúne periódicamente a escritores, periodistas, investigadores y lectores en un espacio de diálogo y reflexión. Organizada por las Bibliotecas Públicas de Hialeah, se ha consolidado como uno de los programas culturales más activos de la institución, acogiendo a destacadas figuras de las letras y el pensamiento cubanos.

El regreso de Zoé Valdés da continuidad al vínculo que la escritora mantiene con El Caimán ante el Espejo desde su primera participación en la tertulia, en noviembre de 2025. En aquella ocasión, durante su presentación, Osvaldo Gallardo, fundador y coordinador del espacio, la definió como "la escritora más libre del exilio cubano", expresión reseñada por Diario Las Américas en la cobertura del encuentro. Esta nueva visita reafirma la vocación de la tertulia de propiciar el diálogo entre algunas de las figuras más relevantes de la literatura cubana contemporánea y los lectores del sur de la Florida.

Detalles del evento

Fecha: sábado 25 de julio de 2026

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: John F. Kennedy Memorial Library

Dirección: 190 W. 49th Street, Hialeah, FL 33012

Actividad: Tertulia literaria El Caimán ante el Espejo

Entrada: Libre y gratuita.