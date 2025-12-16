Del espacio al hogar: la astronauta Katya Echazarreta crea conciencia sobre el VRS en bebés

MIAMI .- Para Katya Echazarreta , la primera mujer nacida en México en viajar al espacio, pocas experiencias se comparan con la intensidad de un viaje espacial. Sin embargo, por estas fechas habla de otra travesía, más silenciosa, íntima y transformadora, que ha cambiado su vida: la maternidad.

Ahora que estamos en la temporada invernal y los virus respiratorios toman protagonismo, es importante saber que las infecciones pulmonares representan un mayor riesgo para los bebés.

Más allá del espacio

Reconocida internacionalmente por romper barreras en la industria aeroespacial, Katya Echazarreta describe la maternidad como el desafío y la alegría más profundos que ha vivido hasta ahora.

Y es que mirar el planeta desde las alturas se convierte en una lección transformadora. Como se lee en una frase de Anatoly N. Berezovoy, publicada en Space for Humanity:

“Cualquier persona que haya estado en el espacio valora su lugar en la Tierra de una manera diferente. Comienza a reflexionar más, sus pensamientos se amplían y su espíritu se vuelve más bondadoso”. “Cualquier persona que haya estado en el espacio valora su lugar en la Tierra de una manera diferente. Comienza a reflexionar más, sus pensamientos se amplían y su espíritu se vuelve más bondadoso”.

Como afirmó Katya: “Toda la vida me dediqué a mis estudios y a mi carrera. No tenía manera de saber lo que era la maternidad. Pero en el momento en que supe que estaba embarazada, todo cambió. Cambiaron mis prioridades, mi manera de ver las cosas. Ya había vivido un cambio de perspectiva con mi primera misión espacial, pero el que vives al ser madre, y especialmente madre por primera vez, lo supera completamente. Incluso supera ver el planeta por primera vez”.

Y ese cambio también se manifiesta en lo cotidiano:

“Puede que en mi vida profesional estén pasando mil cosas, que me llamen para reuniones, proyectos o presentaciones, pero si en ese momento le estoy dando de comer a mi hijo, eso es lo más importante que está sucediendo en mi vida. Entender el propósito real de todo ese trabajo, poder disfrutar algo tan simple, ha sido algo hermoso”. “Puede que en mi vida profesional estén pasando mil cosas, que me llamen para reuniones, proyectos o presentaciones, pero si en ese momento le estoy dando de comer a mi hijo, eso es lo más importante que está sucediendo en mi vida. Entender el propósito real de todo ese trabajo, poder disfrutar algo tan simple, ha sido algo hermoso”.

Nacida en México, Katya emigró a Estados Unidos junto a su familia a los ocho años. Desde muy pequeña aprendió, gracias a su madre, sobre el rigor y la ética en el trabajo. Interesada en los números, la astronomía y el espacio en general, supo que sus sueños apuntaban hacia arriba.

Cursó estudios de Ingeniería Eléctrica en San Diego City College y luego en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde obtuvo su licenciatura y realizó una pasantía en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL). Katya trabajó como ingeniera en cinco misiones de la NASA, como Perseverance y Europa Clipper. Actualmente cursa una maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Johns Hopkins y ha sido reconocida con un doctorado honoris causa por sus aportes humanitarios y tecnológicos.

El 4 de junio de 2022, Katya se convirtió en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio. Desde entonces, su experiencia profesional se entrelaza con la responsabilidad de proteger a su hijo.

La temporada de VRS

El virus respiratorio sincitial (VRS) es una infección respiratoria común, pero puede ser grave en los bebés. Se propaga fácilmente a través de gotitas respiratorias y del contacto cercano y puede causar infecciones pulmonares severas.

Katya reconoce que, antes de su embarazo, sabía muy poco sobre este virus. “Me preguntaba: ¿cómo es posible que no sepamos de un virus que puede ser tan peligroso? Todos conocemos el resfriado común o la influenza, pero el VRS puede ser muy grave en los bebés. En los adultos puede sentirse como una simple tos, algo leve, y aun así puedes acercarte a un recién nacido sin saber el riesgo que estás corriendo”, detalló.

Su conciencia sobre el VRS comenzó al escuchar a otras madres y al recordar experiencias familiares. Como reveló, su hermana menor contrajo este virus en sus dos primeras semanas de vida y terminó hospitalizada.

“Con todo eso en la mente, me puse a investigar más. Además, sabía que mi bebé podía nacer a finales de noviembre o principios de diciembre, justo en una de las temporadas más complicadas para los recién nacidos”, agregó. “Con todo eso en la mente, me puse a investigar más. Además, sabía que mi bebé podía nacer a finales de noviembre o principios de diciembre, justo en una de las temporadas más complicadas para los recién nacidos”, agregó.

Ese proceso de información llevó a la ingeniera a tomar decisiones difíciles, pero necesarias: “Tuvimos que tener conversaciones muy complicadas con la familia. Imagínate decirle a una abuela, con su primer nieto, que no va a poder abrazar ni besar al bebé durante esta temporada. Pero todo fue con el objetivo de protegerlo”.

La temporada de circulación del VRS, que suele extenderse de octubre a principios de la primavera, es especialmente crítica en bebés, pues tienen un sistema inmunológico aún inmaduro.

Como aseguró Katya, “muchas personas ni siquiera saben que este virus existe y, justo por eso, es tan importante educarnos, especialmente cuando se trata de recién nacidos”.

De ahí que Katya, junto a su pediatra, decidió optar por Beyfortus, un anticuerpo diseñado para ayudar a proteger a los bebés contra infecciones pulmonares graves causadas por el VRS. Este anticuerpo ha sido ampliamente utilizado a nivel internacional. Desde su aprobación, ha ayudado a proteger a más de seis millones de bebés en todo el mundo, según datos acumulados hasta octubre de 2024.

“Descubrimos esta opción cuando investigamos todo lo necesario antes del nacimiento. Yo soy una persona que se prepara con tiempo y eso ayudó muchísimo, sobre todo porque tuve una cesárea de emergencia. Cuando estás recuperándote de algo así, no tienes energía para investigar nada”, contó Katya.

Sobre el anticuerpo, aclaró que “es una inyección, pero no es una vacuna”, y que esos anticuerpos ayudan al organismo a luchar contra el virus. “En nuestro caso, nos sorprendió muchísimo: lloró unos segundos y al minuto ya estaba riéndose como si nada”, añadió.

Para Katya, esta campaña también tiene un fuerte componente comunitario: “Para las mamás latinas es muy importante tener información clara y en español. Si quieren saber más sobre este virus, pueden visitar la página de Beyfortus, donde también hay información en nuestro idioma”.

Consejos para padres primerizos

Desde su experiencia como madre, Katya comparte recomendaciones: “Lavarse las manos, limpiar superficies que tocamos todo el tiempo, el celular, el volante del coche y la puerta de la casa son cosas básicas, pero a veces olvidamos”, puntualizó la ingeniera e insistió en que “como latinos, a veces no queremos molestar al doctor o pensamos que no es lo suficientemente grave”.

Pero, como dijo, “si vas y te dicen que no es nada, ¡qué buena noticia! Y si hay algo que atender, mejor hacerlo a tiempo”.

Katya apuntó a la intuición como primera línea de defensa: “Los padres detectamos muy rápido cuando nuestros hijos no están bien, incluso antes de que aparezcan los síntomas. Cualquier cambio es importante”.

Mirar al espacio con ojos de madre

Con una nueva misión espacial en desarrollo junto a Axiom Space, Katya retoma entrenamientos exigentes, ahora con otra conciencia corporal y emocional.

“El 2025 fue un año de recuperación, de volver a sentirme fuerte y sana para poder entrenar fuerzas G y microgravedad. Después de un parto, no puedes simplemente volver a entrenar así. Ahora regreso con la salud necesaria y con una perspectiva completamente distinta”, acotó.