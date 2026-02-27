viernes 27  de  febrero 2026
INVESTIACIóN/CONGRESO

Bill Clinton declara que "no sabía de los delitos de Epstein"

Bill Clinton, el expresidente de 79 años, figura de manera destacada y amplia en todas las revelaciones de los archivos Epstein, incluso en fotos en bañeras de hidromasajes y piscinas con la condenada Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El expresidente estadounidense Bill Clinton declaró este viernes ante una comisión del Congreso sobre sus lazos con Jeffrey Epstein, ampliamente documentados.

Clinton, de 79 años, figura de manera destacada y amplia en todas las revelaciones de los archivos Epstein. El exmandatario insiste, sin embargo, en que rompió sus relaciones con el financista bastante antes de que fuese condenado por delitos sexuales en 2008.

En su declaración inicial, reiteró esa versión e insistió en que había dejado de asociarse con el delincuente sexual antes de que sus crímenes salieran a la luz.

Como era de esperar, Clinton declaró que "no tenía idea de los delitos que estaba cometiendo Epstein", dijo el expresidente (1993-2001) ante la comisión. "Ni siquiera con la perspectiva que da el tiempo, vi nunca nada que me hiciera dudar", agregó.

Los Clinton y sus esperadas respuestas

La comparecencia de Bill Clinton ante el comité ocurre al día siguiente de la de su esposa Hillary, ex secretaria de Estado. Ambos prestan declaración en Chappaqua, cerca de Nueva York, su lugar de residencia.

"Tardamos siete meses en traer a los Clinton hasta aquí. Pero, ahora que los tenemos, vamos a hacer muchas preguntas", declaró este viernes el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer.

Las audiencias se celebran a puertas cerradas, pese a que los Clinton habían solicitado que fuesen públicas y televisadas.

La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito.

El expresidente ha reconocido su relación con Epstein, pero niega haber cometido cualquier falta y no hay acusaciones en su contra.

El expresidente dijo que voló en el avión de Epstein varias veces a principios de los años 2000 para supuestos "trabajos humanitarios" relacionados con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó su isla privada en el Caribe.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes investiga a quienes estuvieron vinculados con Epstein, especialmente luego de la publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de nuevos documentos.

El estrecho vínculo

Nuevas fotografías, tras la liberación de documentos de los archivos de Epstein -ordenada por el presidente Donald Trump- muestran a Bill Clinton recostado en una bañera de hidromasaje, con parte de la imagen cubierta por un rectángulo negro. En otra, Clinton aparece nadando junto a una mujer de pelo oscuro que parece ser la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Sin embargo, el expresidente dice que "no sabe nada".

En su declaración inicial ante el comité, Hillary Clinton señaló que su citación se basó en la "suposición de que tengo información sobre las investigaciones de las actividades delictivas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell".

"Permítanme ser lo más clara posible. No tengo esa información", sostuvo.

Además insistió en que ni había viajado en el avión de Epstein ni tampoco había visitado su isla.

Epstein fue un financista de Nueva York que se relacionaba con los ricos, famosos y poderosos del mundo con el objetivo de chantajearlos con grabaciones, fotos y videos sexuales. Así obtuvo su poder.

Epstein fue condenado en 2008 por solicitar sexo a menores de edad, incluso a adolescentes de apenas 14 años.

Fue hallado muerto en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019 cuando enfrentaba un segundo juicio por supuesto tráfico sexual. Su muerte fue considerada un suicidio.

Los Clinton inicialmente rechazaron las citaciones a testificar, pero no les quedó otra opción que después de que los legisladores republicanos amenazaran con declararlos en desacato al Congreso.

Los demócratas aducen que la investigación ha sido utilizada para atacar a los adversarios políticos de Trump, en vez de realizar una auténtica pesquisa.

FUENTE: Con información con AFP.

