Alcalde de Nueva York y federación de tenis anuncian boletos a $100 para el US Open

El español Carlos Alcaraz celebra tras derrotar al italiano Jannik Sinner durante la final del US Open 2025 en la ciudad de Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.

NUEVA YORK.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani , y la Federación Estadounidense de Tenis (USTA) anunciaron el martes que se pondrán a la venta 1.000 entradas a 100 dólares cada una para asistir desde el domingo al Abierto de Estados Unidos.

Ofrecidas en línea este miércoles a las 10h00 locales (14h00 GMT), bajo el sistema de "primero en llegar, primero en ser atendido", estas entradas estarán disponibles únicamente para los residentes de Nueva York, que podrán comprar hasta dos cada uno.

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Se trata de localidades para el cuadro principal del torneo, que se inicia el domingo, algunas de ellas en las prestigiosas pistas Arthur Ashe y Louis Armstrong, las principales del complejo de Flushing Meadows, Nueva York.

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Según TicketData, una plataforma independiente de seguimiento de precios de entradas, el ticket más barato para asistir al US Open se vende actualmente por unos 288 dólares promedio.

"Si los mejores jugadores de tenis del mundo vienen a nuestra ciudad, los neoyorquinos deben poder verlos jugar", declaró en un comunicado el alcalde demócrata, que ha hecho de la lucha contra el elevado costo de vida el eje central de su mandato.

"El acceso al tenis seguirá siendo siempre nuestra prioridad, y estamos orgullosos de poder ofrecer esta propuesta" a los habitantes de Nueva York, "ciudad que acoge el US Open desde hace más de 100 años", subrayó, por su parte, Craig Tiley, director general de la USTA.

Verstappen correrá contra pilotos amateurs

El neerlandés Max Verstappen, cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, se enfrentará a cerca de 100 pilotos en una carrera inédita de karting organizada en el circuito de Silverstone en septiembre, anunció la organización del evento el martes.

Fruto de una colaboración entre Red Bull y Disney+, esta carrera insólita bautizada "Max v 100" medirá al neerlandés contra 100 pilotos de karting amateur el 16 de septiembre.

El evento será difundido por ESPN en Disney+.

"Esta prueba reunirá simultáneamente 101 karts en la parrilla de salida para una de las carreras de karting más grandes jamás organizada" en el circuito de Silverstone, sede habitual de los Grandes Premios de Fórmula 1 y MotoGP, presumen los organizadores de la singular carrera.

Para "Mad Max" se trata de un regreso a su amor de juventud, ya que arrasó en el karting antes de alcanzar la élite en Fórmula 1, categoría en la que cuenta con cuatro títulos mundiales (2021, 2022, 2023 y 2024).

FUENTE: AFP