Alcántara hace todo lo posible, pero los Marlins no se dejan ayudar

El dominicano Sandy Alcántara, de los Marlins de Miami, camina de regreso al dugout durante una apertura contra los Rays de Tampa Bay, el 7 de junio de 2026.

Hace no mucho tiempo atrás, pensar en el regreso de Sandy Alcántara a la élite del béisbol parecía demasiado ambicioso. El dominicano, sencillamente, no fue el mismo tras su retorno de la operación Tommy John y muchos expertos apuntaban a que el camino de vuelta hacia los playoffs para los Marlins de Miami pasaba por cerrar la página con el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2022.

Pero la realidad es que Alcántara ha sido uno de los mejores lanzadores de todas las Grandes Ligas durante los últimos dos meses. Todo lo que los peces podían pedir y hasta más.

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Sin embargo, la tropa dirigida por Clayton McCullough sigue sin un camino claro para regresar a octubre. ¿La razón? El casi inexistente apoyo que ha recibido el "as" cuando se encuentra en el montículo.

El capítulo más reciente de esta dolorosa historia para los aficionados del sur de la Florida tuvo lugar este pasado lunes, cuando Alcántara sometió a la toletería de los Medias Rojas de Boston durante siete innings de apenas una carrera.

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Al final, los Marlins cayeron por marcador de 4-2 luego de que el bullpen desperdiciara la ventaja y de que la ofensiva se fuera de 18-2 con corredores en posición de anotar. Un total de 14 peloteros de Miami quedó en circulación a lo largo de la velada.

"Es muy frustrante para mí y para mis compañeros", admitió Alcántara posteriormente. "Perder el juego de la manera en que lo perdimos. Tendremos otras oportunidades para hacerlo mejor, pero en mi caso estaba haciendo lo mejor que podía desde el primer inning para poder ganar, porque lo necesitamos. Desafortunadamente, no lo conseguimos", añadió.

En efecto, el diestro ha estado haciendo lo mejor que puede. Tras un lento arranque del vigente torneo, en el que su efectividad llegó a marcar 4.66 a finales de mayo, las cosas mejoraron en junio (3.35 EFE en seis aperturas). Los Marlins ganaron cada uno de esos seis choques y cosecharon el mejor mes en la historia de la franquicia para meterse de lleno en la conversación de los playoffs.

Desde entonces, la historia ha sido un poco distinta.

En sus últimas 10 aperturas, desde el 4 de julio, Alcántara marca una efectividad de 1.99 y nueve de esas salidas han sido de calidad. Asimismo, ha completado por lo menos siete episodios sin permitir más de una rayita en la mitad de esas apariciones.

Pero el récord de Miami en esa decena de duelos, por increíble que parezca, ha sido negativo (4-6). Luego del revés del lunes ante Boston, los Marlins contaban con un balance de 67-65 y estaban a cuatro juegos de distancia de los Padres de San Diego en la carrera por el último boleto comodín del viejo circuito, con 30 citas todavía en el calendario de la ronda regular.

"Hizo lo que pudo"

La ofensiva de los peces ha fabricado apenas dos o menos carreras en ocho de esas últimas 10 aperturas del estelar brazo isleño.

"Es duro", reconoció McCullough. "Está lanzando la bola de forma increíble. Estamos contando con él para que vaya profundo y nos brinde la oportunidad de ganar y eso es lo que ha hecho. Es desafortunado tener otra apertura de calidad como esta y no poder salir adelante y tomar control del juego. Pero él hizo todo lo que pudo".