Marlins sonríen ante el despertar de Marsee: "Podría ser algo muy grande para nosotros"

El toletero Jakob Marsee, de los Marlins de Miami, celebra luego de conectar un jonrón en un juego, el 13 de agosto de 2025.

Jakob Marsee puede haber dictado sentencia el sábado. Si bien los Marlins de Miami han utilizado a varios toleteros como primeros bateadores en el orden durante el presente torneo, el patrullero central pareciera escaparse en la carrera por el puesto de regular en la posición, luego de vivir una jornada dorada el sábado.

Marsee, quien ha compartido la tarea de primero en el orden con Xavier Edwards e incluso con Liam Hicks , quien fue canjeado antes de la fecha límite de cambios, registró su mejor faena ofensiva de 2026 al irse de 4-4 en el cajón de bateo con un cuadrangular en la victoria de los peces por marcador de 8-4 ante los Rojos de Cincinnati.

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Dicho juego le colocó la guinda al pastel a una racha de 20 desafíos en los que ha ligado para .321/.406/.518 con un par de bambinazos.

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"Marsee ha estado encendido", señaló el mandamás Clayton McCullough en declaraciones para MLB.com. "Sentimos que ha estado hilando varios hits, está embasándose otra vez, pareciera que por lo menos un par de veces cada noche. Esta vez (el sábado) con el cuadrangular y luego con la que sacudió hacia el jardín derecho ante una muy buena recta. Fue excelente ver su mejor juego ofensivo de la temporada y no pudo llegar en un mejor momento su explosión. Podría ser algo muy grande para nosotros", añadió.

Los cuatro imparables que conectó Marsee en el juego salieron del bate con contundencia: sencillos con una velocidad de salida de 97.4, 103.9 y 103.2 millas por hora, así como un vuelacercas que marcó 100.3 mph.

No complica su enfoque

Este fue el primer compromiso de cuatro cohetes para Marsee en la presente contienda, mientras que en su año de novato en 2025 registró dos; sin embargo, el guardabosques de los Marlins trata de llevar su evaluación personal más allá de si la pelota cae o no de hit.

"Tengo una buena idea de cuál es la zona de strike, así que solo intento asegurarme de hacerle swing a buenos pitcheos y conectar la bola con fuerza", explicó Marsee. "Estoy tratando de vencer al lanzador, no a la pizarra".