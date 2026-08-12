miércoles 12  de  agosto 2026
BÉISBOL

Lanzador dominicano sigue camino a la élite con los Marlins

El quisqueyano Eury Pérez, de los Marlins de Miami, superó en un duelo de pitcheo al estelar Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh, este pasado martes

El lanzador dominicano Eury Pérez, de los Marlins de Miami, trabaja durante un compromiso contra los Cerveceros de Milwaukee, el 19 de julio de 2026.

El lanzador dominicano Eury Pérez, de los Marlins de Miami, trabaja durante un compromiso contra los Cerveceros de Milwaukee, el 19 de julio de 2026.

JOHN FISHER / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Eury Pérez no se conforma con ser un lanzador promedio o incluso simplemente bueno. Para el dominicano de los Marlins de Miami, la excelencia está al alcance y allí tiene la mira puesta. En su más reciente oportunidad para demostrarlo, el derecho brilló como pocos serpentineros pueden, en especial cuando se toma en cuenta el nivel de su contrincante.

Ante los Piratas de Pittsburgh del estelar Paul Skenes, uno de los mejores brazos de las Grandes Ligas en la actualidad, Pérez guio el camino para que los peces se impusieran este pasado martes por marcador de 2-0 en el LoanDepot Park. El lauro fue el tercero corrido para los Marlins y colocó al combinado del sur de la Florida a solo dos juegos y medio de los Diamondbacks, Filis y Padres, que están igualados en la pelea por el tercer cupo comodín de la Liga Nacional.

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"Se siente muy bien", aseguró Pérez posteriormente, en declaraciones recogidas por el portal oficial de su club. "Tuve esas situaciones antes cuando enfrenté a (Jacob) Misiorowski o (Jacob) deGrom y solo intenté salir y conseguir la victoria. Para mí, es una forma de confianza. Se siente como que estoy en ese nivel también. He estado trabajando mucho y, algún día, esperemos, obtendré un Cy Young también. El simple hecho de poder hacer eso es una inyección de adrenalina", agregó.

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El oriundo de Santiago, de 23 años de edad, trabajó por espacio de siete innings en blanco, igualando su marca personal, y permitió tres hits (todos sencillos), con dos boletos y siete ponches. No permitió que ningún corredor rival se colocara en posición anotadora gracias, en parte, a que Heriberto Hernández retiró a Ronny Simón en su intento de extender a doble un imparable en el séptimo acto.

Sólida seguidilla

En sus últimas 11 presentaciones, Pérez registra una efectividad 1.82, la cuarta menor en la MLB para lanzadores con un mínimo de 60 entradas trabajadas desde el 22 de mayo.

"Va a tener que juntar rachas más largas, pero pienso que si ves estas últimas 10-12 aperturas, es difícil pensar en alguien que esté lanzando mejor la pelota y suprimiendo carreras como él lo ha hecho", señaló el mánager de Miami, Clayton McCullough. "Y se trata de cómo lo está haciendo, la mejoría de su arsenal, todos los picheos adicionales que tiene para utilizar en una salida y atacar a bateadores de ambos lados, su capacidad de lanzar strikes".

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