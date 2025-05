Alcaraz se mete en semifinales en Roma tras superar a Draper

Tras el despliegue físico y los altibajos en el juego mostrados el martes ante el ruso Karen Khachanov, el español mostró una versión mejorada este miércoles.

"Estoy muy contento de la manera en la que empecé el partido, sabiendo cómo fue en Indian Wells, que fue muy difícil para mí lidiar con los nervios", admitió Alcaraz tras el partido.

"Creo que hoy lo he afrontado de otra manera, de lo cual estoy muy orgulloso. Sobre todo, el juego que he hecho, con muchísima confianza durante todo el partido, jugando con los golpes y con las cosas que me gusta jugar, sin darle mucha importancia al resultado", analizó.

Segundo cabeza de serie en París

Ante un rival que le había ganado en dos de las cinco veces que se habían enfrentado anteriormente, la última de ellas en marzo en Indian Wells, Alcaraz se mostró irresistible en el primer set, pese a que Draper se puso por delante tras romper el servicio del español en el sexto juego.

La respuesta de Alcaraz, de 22 años, fue contundente: cuatro juegos consecutivos y primer set en el marcador.

La segunda manga comenzó con otro quiebre del murciano, pero el siguiente juego, larguísimo, lo ganó un Draper que se aferró al partido hasta que volvió a ceder su servicio en el noveno juego y Alcaraz no perdonó para cerrar el partido tras una hora y 37 minutos de juego.

El español se mostró con mucha confianza, conectando 24 puntos ganadores (por solo 8 del rival), aunque esa asunción de riesgos le llevó también a cometer más faltas (29 a 17).

Gauff y Ruud también siguen

El jueves, Alcaraz se enfrentará por un puesto en la final frente al ganador del duelo entre Zverev, todavía N.2 del mundo y defensor del título en Roma, y el italiano Lorenzo Musetti (N.9).

También este miércoles, el noruego Casper Ruud (N.7) logró el pase a cuartos tras superar al español Jaume Munar (N.66) por 6-3 y 6-4 en un partido que no pudo disputarse en la víspera.

En la categoría femenina, la estadounidense Coco Gauff (N.3) se metió en semifinales tras imponerse 6-4 y 7-6 (7/5) a la rusa Mirra Andreeva (N.7). Su rival por la final saldrá del duelo entre la N.1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y la china Zheng Qinwen.

FUENTE: AFP