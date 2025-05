Alcaraz sigue dominante en Roma y avanza a cuartos

"Físicamente he sufrido. No me duele ninguna parte del cuerpo, pero estaba cansado. El partido ha sido muy duro. He tenido que correr mucho, así que estoy satisfecho por la forma en que peleé cada pelota", admitió Alcaraz tras el partido.

Ausente el año pasado por lesión, Alcaraz (22 años), participa por segunda ocasión en el Masters 1000 de Roma, considerado el ensayo general para Roland Garros, que comenzará en dos semanas.

alcaroma.jpg El español Carlos Alcaraz celebra tras ganar su partido individual masculino contra el serbio Laslo Djere durante el torneo de tenis ATP Roma Open en el Foro Itálico de Roma el 11 de mayo de 2025. AFP / MARCO BERTORELLO

Alcaraz con un partido vertiginoso

El partido fue una montaña rusa de emociones y aciertos por ambas partes. El ruso comenzó rompiendo el servicio de Alcaraz y se colocó 1-3 arriba, pero el español reaccionó con cinco juegos consecutivos para cerrar el primer set en 40 minutos.

Todo parecía encaminado para que Alcaraz se plantase en cuartos de final cuando el español logró el 'break' en el quinto juego de la segunda manga y tomar ventaja, pero el N.3 sufrió una de sus habituales desconexiones, comenzó a fallar golpes (17 faltas directas en este set) y Khachanov hizo cuatro juegos seguidos para igualar el partido.

"Cuando perdí la ventaja en el segundo set puede que perdiera un poco de concentración. Él empezó a jugar bastante bien, pero me olvidé de todo y volver lo mejor que pude en el tercero. Me he limitado a luchar, estoy satisfecho con ello", explicó el español.

El tercer set fue de nuevo un camino de altibajos para Alcaraz, que parecía tener el partido en el bolsillo cuando se colocó 4-1, pero Khachanov no se entregó y de nuevo lo igualó.

Cuando parecía que el partido se resolvería en el 'tie break', apareció de nuevo el mejor Alcaraz para sellar el pase a cuartos, donde se medirá al británico Jack Draper (N.5), que también sufrió para derrotar al francés Corentin Moutet (N.83) por 1-6, 6-4 y 6-3.

