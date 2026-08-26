Alcaraz y Serena Williams iluminan el US Open mientras Federer regresa a Nueva York

La estadounidense Serena Williams y el español Carlos Alcaraz conversan durante su partido de dobles mixtos contra la suiza Belinda Bencic y el italiano Flavio Cobolli en el torneo de tenis US Open 2026, celebrado en el Centro Nacional de Tenis USTA Billie Jean King en Nueva York, el 25 de agosto de 2026.

Carlos Alcaraz y Serena Williams protagonizaron una de las grandes historias del US Open con su participación en dobles mixtos, mientras Roger Federer volvió a las pistas de Nueva York para un partido de exhibición.

El Abierto de Estados Unidos vivió una jornada cargada de figuras y nostalgia a pocos días del inicio de los cuadros individuales. Carlos Alcaraz y Serena Williams compartieron pista en el dobles mixtos, mientras Roger Federer regresó al escenario donde construyó buena parte de su leyenda.

Tenis Serena Williams y Carlos Alcaraz formarán pareja en el dobles mixto del US Open

TENIS Federer vuelve a Nueva York para el adiós que el US Open le debía

Alcaraz afrontaba su regreso a la competición después de perderse Roland Garros y Wimbledon debido a una lesión en la muñeca derecha. Para su vuelta eligió como compañera a Serena Williams, exnúmero uno del mundo que retomó la actividad en junio después de casi cuatro años alejada de las pistas.

Para la estadounidense, de 44 años, el torneo significó además su regreso al US Open desde 2022, cuando anunció su intención de alejarse progresivamente del circuito.

SERENA WILLIAMS AND CARLOS ALCARAZ WIN ON THEIR TEAM DEBUT! pic.twitter.com/SgNgh7xd2e — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026

Alcaraz y Serena debutaron con victoria

La pareja comenzó su participación con un triunfo sobre la neozelandesa Erin Routliffe y el británico Lloyd Glasspool por 5-3 y 4-1, resultado que les permitió avanzar a los cuartos de final.

"Nunca habría creído que volvería a esta pista, ha sido un momento increíble", declaró Serena Williams después del partido.

Sin embargo, el recorrido de las dos estrellas terminó en los cuartos de final. Alcaraz y Williams perdieron ante Belinda Bencic y Flavio Cobolli por 5-4 (7/4) y 4-1.

El español reconoció los nervios que sintió al compartir pista con una de las grandes leyendas del tenis.

"Creo que todos han podido ver mi doble falta al principio, estaba muy nervioso de jugar junto a Serena".

Alcaraz también destacó la ayuda de su compañera tras casi cinco meses alejado de la competición: "Estuve fuera casi cinco meses y te olvidas cómo te sientes en la cancha, ella me ayudó mucho a sentirme cómodo".

Serena, que ganó los dobles mixtos del US Open en 1998 junto al bielorruso Max Mirnyi, volvió así a disputar un partido en Flushing Meadows.

Un formato renovado para el dobles mixtos

Por segundo año consecutivo, el US Open apostó por un formato diferente para el dobles mixtos, con una mayor presencia de jugadores habituales de los cuadros individuales.

Los sets se reducen a cuatro juegos y, en caso de empate, se disputa un superdesempate a diez puntos.

La nueva fórmula permitió también avanzar a semifinales a la pareja formada por Gael Monfils y Elina Svitolina, que derrotó a Katerina Siniakova y Henry Patten, ambos números uno del mundo en dobles.

En cambio, Novak Djokovic y Aryna Sabalenka fueron eliminados en su debut precisamente ante Siniakova y Patten.

Taylor Fritz del Equipo Mundial, el extenista Roger Federer, el jugador de la NBA Steph Curry de los Golden State Warriors y Carlos Alcaraz del Equipo Europeo posan antes de un partido individual durante el segundo día de la Laver Cup 2025 en el Chase Center el 20 de septiembre de 2025 en San Francisco, California. Ezra Shaw/Getty Images para la Laver Cup/AFP

Federer vuelve a Nueva York

La jornada también estuvo marcada por el regreso de Roger Federer a las pistas de Nueva York. El suizo participó en un partido de exhibición junto a Andy Roddick, Andre Agassi y John McEnroe.

"Hay mucha alegría en poder volver al lugar donde he vivido tantos momentos maravillosos", afirmó Federer, quien describió la exhibición como "una verdadera oportunidad de dar las gracias y decir adiós".

Federer ganó cinco títulos del US Open y conquistó 20 torneos de Grand Slam. Sin embargo, nunca tuvo una despedida formal en Nueva York.

Su última participación en Flushing Meadows se produjo en 2019, cuando cayó en los cuartos de final ante Grigor Dimitrov. Las lesiones le impidieron regresar posteriormente y puso fin a su carrera profesional en la Laver Cup de 2022.

Pese al regreso a una de sus pistas más emblemáticas, Federer descartó cualquier posibilidad de volver al circuito profesional.

"No, no, no, en absoluto", respondió entre risas al ser preguntado por un eventual regreso. "Me alegra poder aclararlo por si alguien tenía la más mínima duda".