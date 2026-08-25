EEUU revoca miles de visas de turismo y de negocios a solicitantes de asilo

La foto ilustra muestra una visa estadounidense en un pasaporte en Ciudad de México el 25 de agosto de 2026.

WASHINGTON — El Departamento de Estado de Estados Unidos planea revocar las visas de turismo y de negocios de quienes hayan solicitado asilo tras llegar al país, según informó la agencia este martes.

"Estamos coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes temporales, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí permanentemente", indicaron a EFE fuentes del Departamento de Estado.

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La Casa Blanca dijo en una publicación en X que está preparada para revocar "hasta 200.000 visas", que se verían afectadas, y afirmó que sería la "mayor revocación masiva de visas de la historia".

Se prevé que esta medida se aplique a quienes consiguieron visas B1 y B2, las que corresponden a viajes de turismo y negocios, entre los años 2016 y 2026, y que hayan solicitado asilo o estén en trámite actualmente.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Rubio, estamos dejando claro que una visa es un privilegio, no un derecho", aseguró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

"La administración Trump se está preparando para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200.000 extranjeros que han solicitado o están solicitando actualmente el estatus de asilo en Estados Unidos", publicó Pigott en la red social X.

¿Fraude?

El vocero añadió que "este tipo de visas se emiten con el claro entendimiento de que son para quienes tienen la intención de regresar a su país de origen. Obtener una visa para solicitar asilo es fraude, lo cual es motivo de revocación de la visa. Este es un proceso continuo mientras defendemos la integridad de nuestras leyes de visas y asilo".

Piggot explicó que, dado que el proceso será continuo, "el número de revocaciones seguirá siendo dinámico y se realizará de forma progresiva".

La medida forma parte de la política migratoria de carácter restrictivo que lleva a cabo la Administración Trump.

Preparados para revocar hasta DOSCIENTAS MIL visas pic.twitter.com/SVrMBhXwIp — USA en Español (@USAenEspanol) August 25, 2026

Abogado: "Uso indebido"

El abogado Ángel Leal dijo a Univisión que parte del interrogatorio del oficial de asilo a los solicitantes será si llegaron a EEUU con una visa de turista con la intención de pedir asilo, que es un uso indebido de la visa de turista.

El especialista dijo que el solicitante tendría que haber manifestado su intención de pedir asilo al llegar al puerto de entrada a Estados Unidos. "Eso es parte de lo que pudieran averiguar en esa entrevista de asilo".

"Le van a revocar formalmente la visa y le van a preguntar sobre esto el día de la entrevista de asilo", reiteró el especialista en temas de inmigración.

Cuál es la recomendación

"Prepararse" para esa entrevista, afirmó Leal. "Porque sí creo que en el momento de la entrevista de asilo o en una corte de inmigración, le van a hacer esa pregunta: ¿con qué intención usted vino en el momento en que usted entró con esa visa de turista?

La medida del Departamento de Estado con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional no supondría automáticamente deportaciones inmediatas, según Fox News.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, dijo el lunes que el asilo no debería utilizarse para eludir las leyes de inmigración.

"La gente en EEUU y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo falsas. El asilo no debería ser una laguna jurídica para eludir la ley de inmigración", escribió Landau en X.

Otros 175.000 visados cancelados

A comienzos de agosto, el Departamento de Estado anunció que, desde el regreso al poder de Donald Trump en enero de 2025, a unos 175.000 extranjeros les fueron revocadas sus visas por motivos tan diversos como actividades delictivas, infracciones a la ley como conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, o incluso por haber "celebrado" el asesinato del conservador Charlie Kirk.

Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración una prioridad y ha expulsado masivamente a inmigrantes en situación irregular. También ha restringido de manera amplia la entrada legal de ciudadanos extranjeros con el fin de ordenar el sistema migratorio estadounidense.

FUENTE: Con información de EFE / Univisión / Fox News