Perturbación tropical mantiene alta probabilidad de desarrollo en el Atlántico

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en las primeras horas del miércoles 26 de agosto de 2026

MIAMI.— La perturbación identificada como AL96 continuaba este miércoles bajo estrecha observación del Centro Nacional de Huracanes, aunque todavía no había desarrollado la organización necesaria para ser clasificada como depresión tropical.

La actualización utilizada para este informe fue emitida a las 2:00 a. m. EDT del miércoles 26 . En este boletín, el NHC mantuvo en 70% la probabilidad de formación durante las próximas 48 horas y también dentro del periodo de siete días, los mismos porcentajes informados el martes.

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Tormentas alejadas del centro

AL96 corresponde a una baja presión asociada con una onda tropical y localizada a varios cientos de millas al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde. La actividad de aguaceros y tormentas permanecía desplazada hacia el suroeste del centro, señal de que la perturbación todavía no posee una estructura suficientemente organizada.

Las condiciones atmosféricas podrían favorecer cierto fortalecimiento durante los próximos dos días. Por ello, el NHC considera probable la formación de una depresión tropical mientras la baja presión avanza hacia el oeste u oeste-noroeste por el Atlántico tropical oriental y central.

Sin embargo, el panorama podría cambiar hacia el fin de semana, cuando se esperan condiciones menos favorables para su desarrollo. Esa previsión limita, por ahora, la posibilidad de anticipar cuánto podría fortalecerse o cuánto tiempo conservaría una circulación organizada.

Sin trayectoria oficial ni amenaza definida

AL96 no se había convertido en depresión ni tormenta tropical al momento de la actualización. En consecuencia, no existe un cono de incertidumbre ni una trayectoria oficial del NHC. Tampoco se han emitido vigilancias o avisos para zonas costeras.

La perturbación permanece a miles de millas de Florida y todavía necesitaría atravesar buena parte del Atlántico antes de aproximarse al Caribe o al territorio estadounidense. Por esa razón, no puede afirmarse que represente una amenaza para el estado, las Antillas o cualquier otro punto de tierra.

Su desplazamiento general hacia el oeste justifica mantener el seguimiento, especialmente durante la etapa climatológicamente más activa de la temporada, pero la distancia permite que cambien considerablemente su organización, intensidad y dirección, según los meteorólogos del NHC.

AL95 pierde posibilidades de desarrollo

Entretanto, la otra baja presión vigilada el martes, identificada como AL95 y situada al noreste de Bermudas, dejó de mostrar posibilidades apreciables de formación. El NHC indicó que se transformó en una vaguada y redujo sus probabilidades a prácticamente 0%, frente al 40% estimado durante el día anterior.

De esta manera, AL96 es la única perturbación atlántica con una posibilidad significativa de desarrollo en el boletín consultado.

Para Florida, la actualización no requiere acciones especiales: solamente mantener la vigilancia habitual y atender la información oficial si la baja presión llega a adquirir una circulación definida.