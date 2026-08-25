martes 25  de  agosto 2026
DUELO

Donald Trump decreta luto en Estados Unidos por muerte de Dolly Parton

El presidente de Estados Unidos lamentó este martes la muerte de Parton, a la que calificó como una de las mejores cantantes "de todos los tiempos"

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada.&nbsp; &nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada. 

 

AFP / BRIDGET BENNET

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este martes la muerte de Dolly Parton, a la que calificó como una de las mejores cantantes "de todos los tiempos" y ordenó que se bajen las banderas a media asta en su honor durante una semana.

"Es muy triste informar que Dolly Parton, una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá de ese género, de todos los tiempos, acaba de fallecer. Es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá", escribió en Truth Social.

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El mandatario informó que en su honor ordenó "bajar a media asta la bandera estadounidense en todo el país durante una semana, a partir de esta noche a las 6:00 p.m. (22:00 GMT)".

"¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te quiere", aseguró Trump.

Fallecimiento

La muerte a los 80 años de la icónica cantante y compositora estadounidense fue anunciada por su sobrino Bryan Seaver en Instagram, donde resaltó "la vida brillante como un diamante" de la artista, una de las pocas personalidades admiradas en todos los ámbitos sociales y políticos de Estados Unidos.

Su fallecimiento se produce tres días después de que asegurase en una entrevista con la revista People que seguía trabajando, pese a estar lidiando con algunos problemas de salud.

En la misma conversación anunció que trabajaba con empresas que crean "actuaciones con avatares" en un proyecto que se encontraba en "primeras fases de desarrollo" para seguir llevando su música a sus miles de fanáticos.

La autora e intérprete de Jolene y I Will Always Love You anunció que padecía de problemas de salud en otoño de 2025, meses después de cancelar una serie de conciertos previstos en Las Vegas.

Dolly Parton está considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Ganó once premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, también fue filántropa y empresaria.

FUENTE: EFE

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