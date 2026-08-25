martes 25  de  agosto 2026
Investigación

Autoridades de Florida rescatan a 163 menores durante un operativo internacional; hay 3 detenidos

Durante el operativo 'Escudo Estatal' las autoridades rescataron a niños de entre 2 meses y 17 años de edad, muchos "habían sufrido diversos grados de abuso"

El fiscal general, James Uthmeier (centro), habla durante una conferencia de prensa sobre el rescate de 163 niños, este martes, en Tampa, Florida.

El fiscal general, James Uthmeier (centro), habla durante una conferencia de prensa sobre el rescate de 163 niños, este martes, en Tampa, Florida.

@AGJamesUthmeier / X
Por Julián Varela

MIAMI — El Fiscal General de Florida, James Uthmeier, informó del rescate de 163 menores desaparecidos o en riesgo de trata y otros abusos durante la operación "Escudo Estatal" y del arresto de tres sospechosos en una masiva operación internacional que se extendió a más de una decena de países, incluidos Colombia, España y México.

El operativo 'Escudo Estatal' duró cinco días en los que las autoridades identificaron, localizaron y recuperaron niños de entre 2 meses y 17 años de edad, muchos de los cuales "habían sufrido diversos grados de abuso, negligencia, explotación o exposición a otras actividades delictivas, incluida la trata de personas", informó este martes en un comunicado la oficina del Fiscal General de Florida, James Uthmeier.

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Además de los 163 niños rescatados en Florida, el comunicado también señaló que la operación se había extendido a otras regiones de Estados Unidos como Alabama, California, Ohio, Nueva York, Carolina del Norte, Puerto Rico y Tennessee.

También se realizaron rescates en Brasil, Canadá, Colombia, Dominica, Finlandia, Ghana, Guatemala, Italia, Jamaica, México, España y Taiwán, aunque la oficina no precisó la cifra.

"Los niños rescatados fueron trasladados de forma segura por las fuerzas del orden locales a centros de recuperación designados, donde recibieron apoyo de servicios sociales, profesionales de bienestar infantil, personal médico, defensores de víctimas y otros recursos centrados en la infancia", aclaró la nota.

“Muchos de estos niños han sido víctimas de quienes se aprovechan de los más vulnerables”, dijo el Fiscal General. "Florida seguirá liderando la recuperación de niños desaparecidos, buscando a cada depredador y procesando a los abusadores al máximo de la ley”.

Tres sospechosos arrestados

Un total de tres personas fueron arrestadas hasta la fecha, aunque la oficina del Fiscal General de Florida avisó que "se prevén más detenciones en los próximos días".

Entre los arrestados figuran un acusado de tres cargos de actos lascivos con un menor y con una orden de arresto por interferencia en la custodia de un menor; otro acusado por agresión lasciva contra una víctima de entre 12 y 16 años; y uno por interferencia en un caso de custodia de menores y resistencia a la autoridad sin violencia.

Las autoridades de Florida localizaron a menores vulnerables en todo el país y fuera de Estados Unidos. La operación incluye el rescate de 46 menores en la región de Tampa Bay, 41 en Miami, 32 en Jacksonville, 21 en Orlando, 12 en Fort Myers, 8 en Pensacola y 3 en Tallahassee. Los lugares donde se realizaron operaciones en Estados Unidos y sus territorios incluyeron Alabama, California, Ohio, Nueva York, Carolina del Norte, Puerto Rico y Tennessee. Fuera de Estados Unidos incluyeron Brasil, Canadá, Colombia, Dominica, Finlandia, Ghana, Guatemala, Italia, Jamaica, México, España y Taiwán.

Esta macrooperación ocurre casi un año después de que Florida rescatara a 122 menores en otro operativo similar, en el que seis personas resultaron arrestadas.

Más de 460.000 niños desaparecen cada año en promedio en Estados Unidos, aunque la mayoría se encuentran, y uno de cada siete menores de edad que huyen a las calles es víctima de tráfico sexual, según el National Protection Task Force (Grupo de Trabajo Nacional para la Protección de la Infancia).

FUENTE: Con información de EFE

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