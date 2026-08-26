miércoles 26  de  agosto 2026
Béisbol

Venezolano Oswaldo Pirela, coordinador de los Padres, es liberado bajo fianza tras detención por el ICE

Oswaldo Pirela, coordinador de los Padres, fue liberado bajo fianza tras ser detenido por agentes migratorios en Texas durante un viaje de trabajo.

Venezolano Oswaldo Pirela, coordinador en la organización de los Padres de San Diego

Venezolano Oswaldo Pirela, coordinador en la organización de los Padres de San Diego

Mlb.com
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El venezolano Oswaldo Pirela, coordinador de receptores de las Ligas Menores de los San Diego Padres, fue liberado bajo fianza y ya se encuentra con su familia en Arizona, informó este martes su hermana Daniela Pirela.

Pirela, de nacionalidad venezolana, había sido detenido el pasado 16 de agosto por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante un viaje de trabajo en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas.

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Los Padres confirmaron su liberación y señalaron que el entrenador ya no se encuentra bajo custodia.

“Estamos satisfechos de que Oswaldo Pirela haya sido liberado bajo fianza y se haya reunido con su familia. Por respeto a su privacidad y al asunto en curso, no haremos más comentarios en este momento”, indicó el equipo en un comunicado.

Pirela se encontraba en El Paso debido a sus funciones dentro de la organización. Los Padres cuentan allí con los El Paso Chihuahuas, uno de sus equipos afiliados en las Ligas Menores.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había señalado anteriormente que Pirela llegó legalmente a Estados Unidos en 2014 y que permaneció en el país más allá de 2018. Sin embargo, su familia ha rechazado esa versión y sostiene que el venezolano había solicitado asilo y obtenido permisos de trabajo.

El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada este martes.

Antes de iniciar su carrera como entrenador, Pirela tuvo una breve trayectoria como jugador de Ligas Menores, desempeñándose como receptor en la organización de los Texas Rangers.

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