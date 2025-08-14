Alcaraz y Sinner se instalan en cuartos de Cincinnati

El español Carlos Alcaraz celebra un punto contra el ruso Karen Khachanov durante su partido individual masculino en el torneo de tenis ATP Roma Open, en el Foro Itálico de Roma, el 13 de mayo de 2025.

CINCINNATI.- Siguiéndose de reojo, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner continuaron avanzando este miércoles en el Masters 1000 de Cincinnati con contundentes victorias que les abrieron las puertas de los cuartos de final.

El alemán Alexander Zverev, en una jornada con doble triunfo, también superó los octavos de final al igual que el ruso Andrey Rublev, que terminó con el recorrido del argentino Francisco Comesaña.

Alcaraz, número dos mundial, superó al italiano Luca Nardi (98°) por 6-1 y 6-4 en 80 minutos en los que apenas tuvo un pequeño bajón en el segundo set.

"Este partido fue el mejor hasta ahora en el torneo. Al principio solo quería mejorar cada partido y lo estoy haciendo", se felicitó el ganador.

Alcaraz, el jugador con más partidos ganados del año (51), encadena 14 seguidos a nivel de Masters 1000, una racha con la que conquistó Montecarlo y Roma.

El español pugnará por sus segundas semifinales en Cincinnati frente a Rublev, que dio por terminada la mejor actuación en un Masters 1000 del argentino Comesaña.

El jugador moscovita, número 11 de la ATP, despachó a Comesaña (71) por 6-2 y 6-3 en apenas 64 minutos de juego y dejó el torneo huérfano de raquetas latinoamericanas.

Rublev encara ahora un desafío mucho mayor frente a Alcaraz, contra quien ha perdido en tres de sus cuatro enfrentamientos anteriores.

"No hay mucho que decir cuando juegas contra uno de los mejores jugadores. Si supiera qué hacer, lo haría", reconoció Rublev.

Más lluvia en Cincinnati

Al igual que Alcaraz, Sinner continúa afinando en Cincinnati su puesta a punto para el Abierto de Estados Unidos, que arranca el 24 de agosto.

Este miércoles, el número uno mundial se mantuvo firme en su defensa del título con un solvente triunfo por 6-4 y 7-6 (7/4) frente al francés Adrian Mannarino.

Sinner pugnará en cuartos contra un rival al que nunca le ha ganado, el canadiense Felix Auger-Aliassime, triunfador en los dos duelos previos, ambos en 2022.

El choque entre Mannarino, de 37 años, y Sinner, que cumplirá 24 el sábado, fue interrumpido durante casi tres horas en el segundo set por la lluvia, que en la víspera ya provocó la suspensión de varios duelos nocturnos.

FUENTE: AFP