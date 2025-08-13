miércoles 13  de  agosto 2025
VENEZUELA

Militar chavista sancionado por la Unión Europea, visita España pese a sanción

Alexander Granko está incluido en la lista de sancionados de la Unión Europea por su implicación en torturas y graves violaciones de derechos humanos

Alexander Granko, jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)

Alexander Granko, jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)

Captura de pantalla del dgcimoficial
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - La aparición en Galicia del militar venezolano, Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ha desatado una fuerte polémica política en España.

Granko, cercano al gobernante Nicolás Maduro, está incluido desde 2019 en la lista de sancionados de la Unión Europea por su implicación en torturas y graves violaciones de derechos humanos, lo que le prohíbe expresamente la entrada a territorio comunitario.

Lee además
Venamérica
OPINIÓN

Maduro teme: La justicia internacional tarda pero llega
El secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en Washington, DC.
POLÍTICA EXTERIOR

Marco Rubio: al régimen narcoterrorista de Maduro hay que enfrentarlo "con algo más que recompensa"

El militar, señalado por la ONU por su responsabilidad directa en la muerte bajo custodia del capitán Rafael Acosta Arévalo, publicó en redes sociales imágenes realizando el Camino de Santiago, con una credencial sellada por la Guardia Civil española.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de EVTV (@evtvmiami)

"Contradicciones"

Su presencia en España contradice las disposiciones europeas, que contemplan la congelación de activos y la prohibición de ingreso a sancionados por crímenes de este tipo.

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, exigió explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez y denunció el incumplimiento de las normas de la Unión Europea, “¿Qué dice el Gobierno?”, cuestionó en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gonzalezpons/status/1955233771420024842&partner=&hide_thread=false

Por su parte, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso acusó al Ejecutivo de “traicionar la defensa de la libertad” y advirtió que debe “elegir entre estar con la democracia o con la dictadura”.

Según informes europeos y de Naciones Unidas, durante la gestión de Granko al frente de la DGCIM se documentaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y torturas sistemáticas contra opositores venezolanos.

La entrada del militar venezolano a España podría generar reclamaciones formales desde Bruselas y abrir un nuevo frente de críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez por su política exterior frente al chavismo.

FUENTE: Con información de Infoabe

Temas
Te puede interesar

Régimen de Maduro excarcela a activista Martha Lía Grajales tras presión internacional

Defensa de Álvaro Uribe presenta apelación del fallo que lo condenó "por errores de hecho y de derecho"

EEUU sanciona a funcionarios brasileños por programa "Más Médicos"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

El secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en Washington, DC.
POLÍTICA EXTERIOR

Marco Rubio: al régimen narcoterrorista de Maduro hay que enfrentarlo "con algo más que recompensa"

El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de UFC 311 en Inglewood, el 18 de enero de 2025.
ARTES MARCIALES MIXTAS

Presidente de la UFC oficializa que celebrará un evento en la Casa Blanca en 2026

The Weeknd asiste al estreno de Misión: Imposible - El Ajuste de Cuentas en el Lincoln Center el 18 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
ESCENAS

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Te puede interesar

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.
SENTENCIA

Corte de apelaciones da luz verde a Trump para a recortes en ayuda exterior

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alexander Granko, jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
VENEZUELA

Militar chavista sancionado por la Unión Europea, visita España pese a sanción

Foto de ucranianos frente a un edificio bombardeado por los rusos en la region del Donetsk.
NEGOCIACIONES

Trump busca una reunión tripartita con Putin y Zelenski "lo antes posible"

 Imagen referencial.
LEYES

¿Se puede heredar la ciudadanía estadounidense si un antepasado nació en EEUU?

Bardes à Barbe, Quebec City.
TURISMO

Quebec celebra su herencia francesa