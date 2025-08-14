Trump busca en su encuentro con Putin detener los combates en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

El presidente ruso, Vladimir Putin , y su par estadounidense Donald Trump , abordarán formas de resolver el conflicto con Ucrania durante su reunión del viernes en Alaska, informó el Kremlin.

"Es obvio para todos que el tema principal será la resolución de la crisis ucraniana", declaró el jueves a periodistas el consejero diplomático de Putin, Yuri Ushakov.

Las conversaciones comenzarán en la mañana y los dos presidentes darán una conferencia de prensa conjunta después del encuentro en la base aérea de Elmendorf, en Anchorage, agregó Ushakov.

Aseguró que los preparativos "entraron en su fase decisiva" para el primer encuentro en persona entre los dos presidentes desde el regreso de Trump la Casa Blanca en enero.

Declaraciones de Rubio

La cita comenzará con una reunión cara a cara entre Putin y Trump en presencia de intérpretes, y posteriormente continuarán las negociaciones entre las delegaciones alrededor de un almuerzo en presencia de un grupo de expertos.

"Luego se organizará una conferencia de prensa para hacer un balance" de lo discutido, agregó el asesor de Putin.

Su última rueda de prensa conjunta se celebró en 2018 cuando los dos mandatarios se reunieron en Helsinki.

El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio dijo este jueves que tiene "esperanzas" que se logren resultados en el encuentro.

"Para alcanzar la paz, creo que todos reconocemos que tendrá que haber una conversación sobre garantías de seguridad (...) sobre disputas territoriales", declaró Rubio tras firmar un acuerdo de cooperación contra la inmigración ilegal con el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, en Washington.

"La esperanza del presidente (Trump) es lograr que se detengan los combates para que esas conversaciones puedan llevarse a cabo", añadió Rubio, para quien un alto el fuego es "crucial".

La delegación rusa

La delegación rusa estará compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, el ministro de Defensa, Andrei Belusov, el ministro de Finanzas, Anton Siluanov y el negociador económico Kiril Dmitriev, según Ushakov.

Trump, dijo este jueves que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania tendrá lugar en una reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenski, posterior a la cumbre solo con Putin en Alaska.

"La segunda reunión va a ser muy, muy importante, porque será una reunión donde se alcanzará un acuerdo. Y no quiero usar la palabra 'repartir las cosas'. Pero, ya saben, hasta cierto punto, no es un mal término", declaró Trump a Fox News Radio.

FUENTE: Con información de AFP