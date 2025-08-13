Regreso a clases en Miami-Dade, tenga en cuenta esta corta guía para el nuevo año escolar

MIAMI. - Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS) inician el año escolar 2025-2026 este jueves 14, con el regreso de más de 335.000 estudiantes a las aulas de un distrito que obtuvo nuevamente la calificación "A" por buen rendimiento.

Para garantizar un entorno de aprendizaje enfocado, el distrito implementa una política estatal aprobada recientemente que restringe el uso de teléfonos celulares durante el horario de clases, una medida que busca minimizar las distracciones.

CUIDADO FRAUDE Chase alerta sobre estafas a estudiantes en el regreso a clases: pérdidas superan los $55 millones en 2024

ESTUDIANTES ¿Preparados para el regreso a clases al estilo soleado de Florida?

Además, M-DCPS se prepara para un nuevo ciclo académico con la expansión de programas innovadores, la continuación de comidas gratuitas para todos los alumnos y alivios económicos para los padres a través de la exención de impuestos en útiles escolares durante todo el mes.

Nuevas normas y tecnología

Una de las regulaciones más importantes para este año es la política "Heads Up, Phones Down", que prohíbe a los estudiantes de primaria y secundaria el uso de sus dispositivos móviles durante la jornada escolar.

Los alumnos de preparatoria podrán portar sus teléfonos, pero no los utilizarán durante el tiempo de instrucción, salvo que un maestro lo autorice para fines educativos.

En paralelo, el distrito avanza en la modernización de la enseñanza con la introducción de herramientas de inteligencia artificial como Gemini para los grados 9-12, con el objetivo de que los estudiantes exploren cómo esta tecnología puede complementar su pensamiento crítico y creatividad.

regreso a clases miami dade.273Z Imagen referencial. IA D. CASTROPÉ

Apoyo económico y nutricional

Como un alivio significativo para la economía familiar, todos los estudiantes de M-DCPS continuarán con el beneficio de desayuno y almuerzo sin costo a través del Programa de Elegibilidad Comunitaria del USDA.

Adicionalmente, los padres pueden aprovechar la exención del impuesto sobre las ventas de Florida, que se extiende durante todo el mes de agosto.

Esta medida permite la compra sin impuestos de ropa y mochilas de hasta $100, útiles escolares de hasta $50 y computadoras personales con un valor de hasta $1.500.

Los estudiantes elegibles para servicios de transporte del distrito pueden verificar información de rutas de autobús a través de la aplicación móvil Dadeschools y el Portal de Estudiantes y Padres. Se advirtió que puede haber retrasos en la primera semana de servicio.

Programas y oportunidades laborales

M-DCPS anunció la ampliación de su oferta académica con el lanzamiento de nuevos programas "magnet" que incluyen codificación de Apple, un centro de comunicaciones, un programa de artes especializado en Mariachi y cursos aeroespaciales en diversas escuelas del condado.

Mientras el distrito se prepara para recibir a los estudiantes, también busca activamente nuevos maestros para cubrir vacantes en todos los niveles y materias, con el fin de fortalecer su personal docente y mantener la calidad educativa que lo caracteriza.

Para facilitar la transición al nuevo año escolar, el Centro de Servicio al Cliente estará disponible para atender las dudas de los padres en inglés, español y criollo haitiano.

Los padres deben asegurarse de tener actualizada su información de contacto con la escuela de sus hijos, descargar la aplicación móvil Dadeschools para acceso a horarios, menús y noticias del distrito, y revisar el sitio web backtoschool.dadeschools.net para recursos adicionales y actualizaciones continuas.