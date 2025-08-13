miércoles 13  de  agosto 2025
SE ABREN LAS AULAS

Regreso a clases en Miami-Dade, tenga en cuenta esta corta guía para el nuevo año escolar

El jueves 14 más de 335.000 estudiantes retornan a las aulas en Miami-Dade, con nuevas políticas sobre el uso de celulares y la integración de inteligencia artificial

Imagen referencial sobre el regreso a clases.

Imagen referencial sobre el regreso a clases.

IA D. CASTROPÉ
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. - Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS) inician el año escolar 2025-2026 este jueves 14, con el regreso de más de 335.000 estudiantes a las aulas de un distrito que obtuvo nuevamente la calificación "A" por buen rendimiento.

Para garantizar un entorno de aprendizaje enfocado, el distrito implementa una política estatal aprobada recientemente que restringe el uso de teléfonos celulares durante el horario de clases, una medida que busca minimizar las distracciones.

Lee además
Imagen referencial. 
ESTUDIANTES

¿Preparados para el regreso a clases al estilo soleado de Florida?
Alertan sobre el incremento de estafas dirigidas a jóvenes en Estados Unidos
CUIDADO FRAUDE

Chase alerta sobre estafas a estudiantes en el regreso a clases: pérdidas superan los $55 millones en 2024

Además, M-DCPS se prepara para un nuevo ciclo académico con la expansión de programas innovadores, la continuación de comidas gratuitas para todos los alumnos y alivios económicos para los padres a través de la exención de impuestos en útiles escolares durante todo el mes.

Nuevas normas y tecnología

Una de las regulaciones más importantes para este año es la política "Heads Up, Phones Down", que prohíbe a los estudiantes de primaria y secundaria el uso de sus dispositivos móviles durante la jornada escolar.

Los alumnos de preparatoria podrán portar sus teléfonos, pero no los utilizarán durante el tiempo de instrucción, salvo que un maestro lo autorice para fines educativos.

En paralelo, el distrito avanza en la modernización de la enseñanza con la introducción de herramientas de inteligencia artificial como Gemini para los grados 9-12, con el objetivo de que los estudiantes exploren cómo esta tecnología puede complementar su pensamiento crítico y creatividad.

regreso a clases miami dade.273Z
Imagen referencial.

Imagen referencial.

Apoyo económico y nutricional

Como un alivio significativo para la economía familiar, todos los estudiantes de M-DCPS continuarán con el beneficio de desayuno y almuerzo sin costo a través del Programa de Elegibilidad Comunitaria del USDA.

Adicionalmente, los padres pueden aprovechar la exención del impuesto sobre las ventas de Florida, que se extiende durante todo el mes de agosto.

Esta medida permite la compra sin impuestos de ropa y mochilas de hasta $100, útiles escolares de hasta $50 y computadoras personales con un valor de hasta $1.500.

Los estudiantes elegibles para servicios de transporte del distrito pueden verificar información de rutas de autobús a través de la aplicación móvil Dadeschools y el Portal de Estudiantes y Padres. Se advirtió que puede haber retrasos en la primera semana de servicio.

Programas y oportunidades laborales

M-DCPS anunció la ampliación de su oferta académica con el lanzamiento de nuevos programas "magnet" que incluyen codificación de Apple, un centro de comunicaciones, un programa de artes especializado en Mariachi y cursos aeroespaciales en diversas escuelas del condado.

Mientras el distrito se prepara para recibir a los estudiantes, también busca activamente nuevos maestros para cubrir vacantes en todos los niveles y materias, con el fin de fortalecer su personal docente y mantener la calidad educativa que lo caracteriza.

Para facilitar la transición al nuevo año escolar, el Centro de Servicio al Cliente estará disponible para atender las dudas de los padres en inglés, español y criollo haitiano.

Los padres deben asegurarse de tener actualizada su información de contacto con la escuela de sus hijos, descargar la aplicación móvil Dadeschools para acceso a horarios, menús y noticias del distrito, y revisar el sitio web backtoschool.dadeschools.net para recursos adicionales y actualizaciones continuas.

Temas
Te puede interesar

Tormenta tropical Erin se fortalece en el Atlántico, ¿Florida está en su trayectoria?

¡Las clases han comenzado nuevamente, y a todos nuestros estudiantes, maestros y administradores, les deseo lo mejor para el año escolar 2025-26!

Ron DeSantis nombra al senador Jay Collins como nuevo vicegobernador de Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
CUESTIONAMIENTO

Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría enfrentar la Justicia

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
BAJO PRESIÓN

Miami-Dade: Levine Cava modera recortes en cultura y parques tras protestas, déficit millonario y auditoría estatal

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

Los precios del petróleo siguen en descenso y se mantiene la tendencia.
MERCADO

Precios del petróleo siguen en descenso, cada vez más cerca de los $60 el barril

El running back Mike Boone, en ese momento de los Panthers de Carolina, durante una práctica de pretemporada, el 4 de junio de 2024.
FÚTBOL AMERICANO

Dolphins agregan a sus filas a nueva pieza veterana

Te puede interesar

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

Por DANIEL CASTROPÉ
El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de UFC 311 en Inglewood, el 18 de enero de 2025.
ARTES MARCIALES MIXTAS

Presidente de la UFC oficializa que celebrará un evento en la Casa Blanca en 2026

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020
JUSTICIA

Defensa de exgobernadora de Puerto Rico revela investigación que "colapsó" caso federal

Hometown Heroes Housing de Florida abre su programa de ayuda. 
ALTA DEMANDA

Florida reabre programa Hometown Heroes con ayudas de hasta $35.000 para compradores de vivienda

Imagen referencial sobre el regreso a clases.
SE ABREN LAS AULAS

Regreso a clases en Miami-Dade, tenga en cuenta esta corta guía para el nuevo año escolar