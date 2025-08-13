Lo que presenta la escena en Miami esta semana

The Weeknd asiste al estreno de "Misión: Imposible - El Ajuste de Cuentas" en el Lincoln Center el 18 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

El artista canadiense The Weeknd presenta la gira After Hours Til Dawn, el viernes 15 y sábado 16 de agosto en el Hard Rock Stadium, con Playboi Carti y Mike Dean como invitados especiales. El espectáculo incluirá canciones de sus álbumes Hurry Up Tomorrow, After Hours y Dawn FM. Más información en miamiandbeaches.com‎.

‎Escena

‎En el Teatro Trail

Desde el 15 de agosto y solo por dos semanas, llega Gloriosa, la comedia que conquistó Broadway y narra la historia real de Florence Foster Jenkins, la peor cantante del mundo… y la más ovacionada. Esta divertida obra celebra el poder de soñar en grande, aunque desafines. Información sobre funciones en teatrotrail.com. ‎

En Kaseya Center

Del 14 al 17 de agosto, Cirque du Soleil trae a escena el espectáculo OVO, un show acrobático y colorido que celebra la vida de los insectos a través de la danza y la música. Para boletos o más información, consulte kaseyacenter.com.

‎Artes Visuales

En la galería Futurama

La 9ª edición de Café con Arte, una exposición colectiva que reúne a artistas contemporáneos de las Américas, se puede visitar hasta el 14 de agosto en Futurama 1637 Art Building, 1637 SW 8 St., en la Pequeña Habana. Entrada gratuita.

‎‎Letras

En Books & Books

El Dr. Camilo Cruz presenta No Pares de Bailar hasta que Llueva: Sabiduría Ancestral para nunca Darse por Vencido, libro en el que reflexiona sobre la resiliencia y la importancia de no rendirse ante la adversidad. La cita es en Books & Books. Miércoles 13 de agosto, a las 7 pm. Entrada libre al público.