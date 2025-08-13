miércoles 13  de  agosto 2025
ESCENAS

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 13 al 19 de agosto

The Weeknd asiste al estreno de Misión: Imposible - El Ajuste de Cuentas en el Lincoln Center el 18 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

The Weeknd asiste al estreno de "Misión: Imposible - El Ajuste de Cuentas" en el Lincoln Center el 18 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Dimitrios Kambouris/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

En el Hard Rock Stadium

El artista canadiense The Weeknd presenta la gira After Hours Til Dawn, el viernes 15 y sábado 16 de agosto en el Hard Rock Stadium, con Playboi Carti y Mike Dean como invitados especiales. El espectáculo incluirá canciones de sus álbumes Hurry Up Tomorrow, After Hours y Dawn FM. Más información en miamiandbeaches.com‎.

Lee además
La cantante dominicana Yailin La Más Viral.
MODA

Yailin se une a Ethika para lanzar una colección de ropa
El actor estadounidense Johnny Depp posa durante una sesión fotográfica para la película Jeanne Du Barry durante la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 17 de mayo de 2023.
CINE

Johnny Depp pone condición a Disney para volver como Jack Sparrow

Escena

En el Teatro Trail

Desde el 15 de agosto y solo por dos semanas, llega Gloriosa, la comedia que conquistó Broadway y narra la historia real de Florence Foster Jenkins, la peor cantante del mundo… y la más ovacionada. Esta divertida obra celebra el poder de soñar en grande, aunque desafines. Información sobre funciones en teatrotrail.com. ‎

En Kaseya Center

Del 14 al 17 de agosto, Cirque du Soleil trae a escena el espectáculo OVO, un show acrobático y colorido que celebra la vida de los insectos a través de la danza y la música. Para boletos o más información, consulte kaseyacenter.com.

Artes Visuales

En la galería Futurama

La 9ª edición de Café con Arte, una exposición colectiva que reúne a artistas contemporáneos de las Américas, se puede visitar hasta el 14 de agosto en Futurama 1637 Art Building, 1637 SW 8 St., en la Pequeña Habana. Entrada gratuita.

‎‎Letras

En Books & Books

El Dr. Camilo Cruz presenta No Pares de Bailar hasta que Llueva: Sabiduría Ancestral para nunca Darse por Vencido, libro en el que reflexiona sobre la resiliencia y la importancia de no rendirse ante la adversidad. La cita es en Books & Books. Miércoles 13 de agosto, a las 7 pm. Entrada libre al público.

Temas
Te puede interesar

Presentadora Maxine Woodside califica a Cazzu como fea y mala gente

William Levy confirma que actuará por primera vez junto a su hija

Justin Bieber reflexiona: "No podría sobrevivir sin fe"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
BAJO PRESIÓN

Miami-Dade: Levine Cava modera recortes en cultura y parques tras protestas, déficit millonario y auditoría estatal

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

Los precios del petróleo siguen en descenso y se mantiene la tendencia.
MERCADO

Precios del petróleo siguen en descenso, cada vez más cerca de los $60 el barril

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
FAMOSOS

Antonio de la Rúa regresa a la vida de Shakira tras polémica ruptura

Te puede interesar

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jay Collins es el nuevo vicegobernador del estado de Florida. 
POLÍTICA

Ron DeSantis nombra al senador Jay Collins como nuevo vicegobernador de Florida

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de UFC 311 en Inglewood, el 18 de enero de 2025.
ARTES MARCIALES MIXTAS

Presidente de la UFC oficializa que celebrará un evento en la Casa Blanca en 2026

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020
JUSTICIA

Defensa de exgobernadora de Puerto Rico revela investigación que "colapsó" caso federal