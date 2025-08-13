Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Música
En el Hard Rock Stadium
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 13 al 19 de agosto
En el Hard Rock Stadium
El artista canadiense The Weeknd presenta la gira After Hours Til Dawn, el viernes 15 y sábado 16 de agosto en el Hard Rock Stadium, con Playboi Carti y Mike Dean como invitados especiales. El espectáculo incluirá canciones de sus álbumes Hurry Up Tomorrow, After Hours y Dawn FM. Más información en miamiandbeaches.com.
En el Teatro Trail
Desde el 15 de agosto y solo por dos semanas, llega Gloriosa, la comedia que conquistó Broadway y narra la historia real de Florence Foster Jenkins, la peor cantante del mundo… y la más ovacionada. Esta divertida obra celebra el poder de soñar en grande, aunque desafines. Información sobre funciones en teatrotrail.com.
En Kaseya Center
Del 14 al 17 de agosto, Cirque du Soleil trae a escena el espectáculo OVO, un show acrobático y colorido que celebra la vida de los insectos a través de la danza y la música. Para boletos o más información, consulte kaseyacenter.com.
En la galería Futurama
La 9ª edición de Café con Arte, una exposición colectiva que reúne a artistas contemporáneos de las Américas, se puede visitar hasta el 14 de agosto en Futurama 1637 Art Building, 1637 SW 8 St., en la Pequeña Habana. Entrada gratuita.
En Books & Books
El Dr. Camilo Cruz presenta No Pares de Bailar hasta que Llueva: Sabiduría Ancestral para nunca Darse por Vencido, libro en el que reflexiona sobre la resiliencia y la importancia de no rendirse ante la adversidad. La cita es en Books & Books. Miércoles 13 de agosto, a las 7 pm. Entrada libre al público.