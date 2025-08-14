jueves 14  de  agosto 2025
EEUU informa que ha incautado más de $700 millones en bienes a Nicolás Maduro

La fiscal general Pam Bondi dijo que dos jets de lujo y residencias millonarias en Florida están entre propiedades millonarias del autócrata de Venezuela

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.

FBI

MIAMI.- En lo que se interpreta como el inicio de acciones de EEUU contra el régimen de Venezuela, la fiscal general, Pam Bondi, reveló que la justicia ha confiscado bienes vinculados a Nicolás Maduro con un valor calculado en más de 700 millones de dólares, por liderar el Cártel de los Soles.

Bondi, en entrevista a una televisora estadounidense, reiteró que el régimen venezolano es una organización de “crimen organizado, no diferente a la mafia”, y aseguró que ha continuado operando, a pesar de las medidas impuestas.

A principios de agosto, el Departamento de Estado en trabajo conjunto con el Departamento de Justicia anunciaron acciones contra Maduro y su régimen, tras considerar que lidera el Cártel de los Soles, tras la declaración oficial del Cártel de los Soles como Organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDG).

Bienes de Maduro

En sus declaraciones, Bondi dio detalles acerca de los bienes incautados a Maduro por más de 700 millones de dólares.

Entre los activos incautados, mencionó dos jets de lujo, una mansión en República Dominicana, residencias millonarias en Florida, una granja de caballos, entre otras propiedades.

También nueve vehículos, joyas y grandes sumas de dinero en efectivo, sin revelar más detalles.

Bondi anunció en fecha reciente el aumento de la recompensa por información sobre Maduro a 50 millones de dólares, como parte de la presión estratégica contra el régimen de Venezuela.

El secretario de Estado ha afirmado que “esto ya no es solo un asunto policial, sino seguridad nacional”, a lo que siguió la advertencia del subsecretario Christopher Landau de “nuevas medidas”.

El régimen de Venezuela reaccionó ante la incautación de bienes por EEUU.

"Qué sancionan, qué le están quitando, que si le quitaron bienes y casas y aviones a Nicolás en EEUU. Ellos dicen que a mí también me bloquearon las cuentas, qué cuentas, cuentas por pagar será que tengo yo. La cuenta de Youtube, ah sí, la cuenta de Youtube me la bloquearon, es verdad", respondió el minsitro de Maduro, Diosdado Cabello, en su programa por el canal estatal VTV.

FUENTE: Con información FOX &Friends

