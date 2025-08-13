miércoles 13  de  agosto 2025
SENTENCIA

Corte de apelaciones da luz verde a Trump para a recortes en ayuda exterior

La Corte federal de apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia revocó la decisión de un tribunal inferior que establecía que los pagos debían ser restaurados

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Una corte de apelaciones estadounidense dictaminó este miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump puede recortar miles de millones de dólares en programas de ayuda exterior que eran un despilfarro para los contribuyentes.

La Corte federal de apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia revocó la decisión de un tribunal inferior que establecía que los pagos de ayuda asignados por el Congreso debían ser restaurados.

Lee además
La pareja dictatorial Rosario Murillo-Daniel Ortega imponen represión en Nicaragua. 
ALERTA

EEUU advierte a sus ciudadanos sobre los riesgos de invertir en Nicaragua
Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU anuncia en los "próximos días y semanas" nuevas acciones contra régimen de Maduro

Trump congeló miles de millones de dólares en ayuda exterior, por fraudes y malversación de fondos, tras regresar al poder en enero y redujo la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a su mínima expresión.

Durante mucho tiempo USAID fue la principal organización del gobierno estadounidense en la distribución de ayuda humanitaria en todo el mundo, pero con el paso del tiempo la agencia se convirtió en promotora de políticas anti- EEUU y en apoyo incluso a grupos terroristas, entre otros desvíos de dinero para causas partidistas de la ultraizquierda en el mundo.

En 2023, la agencia distribuyó en América Latina fondos por más de 1.700 millones de dólares, repartidos sobre todo en ayuda humanitaria, salud, desarrollo económico y derechos humanos, según datos gubernamentales. De esos fondos, miles de millones se emplearon en propagar la agenda LGTB y DEI de la extrema izquierda estadounidense.

Los principales beneficiarios en la región fueron Colombia (presidente Gustavo Petro, el exguerrillero socialista), Haití, Venezuela (la narcodictadura de Nicolás Maduro) y Guatemala.

El juez de distrito Amir Ali, designado por el expresidente demócrata Joe Biden, emitió una orden de restricción temporal a principios de este año que prohibía a la administración Trump suspender los fondos de asistencia exterior aprobados por el Congreso para el año fiscal 2024 que comienza el 1ro de octubre del año anterior y termina el 30 de septiembre del corriente.

La corte de apelaciones revocó la decisión por considerar que los beneficiarios de las subvenciones que presentaron el caso carecían de legitimación para hacerlo.

Estados Unidos destinaba unos 58.000 millones de dólares a la ayuda directa internacional, lo que lo convertía en el principal donante del mundo. Eso equivale a entre el 0,7% y el 1,4% del gasto total del gobierno, según el Pew Research Center. Pero en realidad la cifra asecendía cada año a más de 120.000 millones de dólares

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU alerta sobre el deterioro de los derechos humanos en Brasil

Daniel Noboa encabeza multitudinaria marcha contra la Corte Constitucional

Daniel Noboa convoca a marchar hacia la Corte Constitucional por bloquear leyes clave

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

El secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en Washington, DC.
POLÍTICA EXTERIOR

Marco Rubio: al régimen narcoterrorista de Maduro hay que enfrentarlo "con algo más que recompensa"

El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de UFC 311 en Inglewood, el 18 de enero de 2025.
ARTES MARCIALES MIXTAS

Presidente de la UFC oficializa que celebrará un evento en la Casa Blanca en 2026

The Weeknd asiste al estreno de Misión: Imposible - El Ajuste de Cuentas en el Lincoln Center el 18 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
ESCENAS

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Te puede interesar

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.
SENTENCIA

Corte de apelaciones da luz verde a Trump para a recortes en ayuda exterior

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alexander Granko, jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
VENEZUELA

Militar chavista sancionado por la Unión Europea, visita España pese a sanción

Foto de ucranianos frente a un edificio bombardeado por los rusos en la region del Donetsk.
NEGOCIACIONES

Trump busca una reunión tripartita con Putin y Zelenski "lo antes posible"

 Imagen referencial.
LEYES

¿Se puede heredar la ciudadanía estadounidense si un antepasado nació en EEUU?

Bardes à Barbe, Quebec City.
TURISMO

Quebec celebra su herencia francesa