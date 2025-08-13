Corte de apelaciones da luz verde a Trump para a recortes en ayuda exterior

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.

Una corte de apelaciones estadounidense dictaminó este miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump puede recortar miles de millones de dólares en programas de ayuda exterior que eran un despilfarro para los contribuyentes.

La Corte federal de apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia revocó la decisión de un tribunal inferior que establecía que los pagos de ayuda asignados por el Congreso debían ser restaurados.

Trump congeló miles de millones de dólares en ayuda exterior, por fraudes y malversación de fondos, tras regresar al poder en enero y redujo la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a su mínima expresión.

Durante mucho tiempo USAID fue la principal organización del gobierno estadounidense en la distribución de ayuda humanitaria en todo el mundo, pero con el paso del tiempo la agencia se convirtió en promotora de políticas anti- EEUU y en apoyo incluso a grupos terroristas, entre otros desvíos de dinero para causas partidistas de la ultraizquierda en el mundo.

En 2023, la agencia distribuyó en América Latina fondos por más de 1.700 millones de dólares, repartidos sobre todo en ayuda humanitaria, salud, desarrollo económico y derechos humanos, según datos gubernamentales. De esos fondos, miles de millones se emplearon en propagar la agenda LGTB y DEI de la extrema izquierda estadounidense.

Los principales beneficiarios en la región fueron Colombia (presidente Gustavo Petro, el exguerrillero socialista), Haití, Venezuela (la narcodictadura de Nicolás Maduro) y Guatemala.

El juez de distrito Amir Ali, designado por el expresidente demócrata Joe Biden, emitió una orden de restricción temporal a principios de este año que prohibía a la administración Trump suspender los fondos de asistencia exterior aprobados por el Congreso para el año fiscal 2024 que comienza el 1ro de octubre del año anterior y termina el 30 de septiembre del corriente.

La corte de apelaciones revocó la decisión por considerar que los beneficiarios de las subvenciones que presentaron el caso carecían de legitimación para hacerlo.

Estados Unidos destinaba unos 58.000 millones de dólares a la ayuda directa internacional, lo que lo convertía en el principal donante del mundo. Eso equivale a entre el 0,7% y el 1,4% del gasto total del gobierno, según el Pew Research Center. Pero en realidad la cifra asecendía cada año a más de 120.000 millones de dólares

FUENTE: Con información de AFP.