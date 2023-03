Ancelotti confía en buen momento del Madrid rumbo al clásico

MADRID .- El técnico del Real Madrid , Carlo Ancelotti, consideró este sábado que están "en un buen momento" para enfrentarse al Barcelona el domingo en Liga y dejó entrever que no está preocupado por su futuro al frente del equipo merengue.

"El equipo es más sólido atrás, hemos mejorado mucho en este aspecto, delante también, yo creo que podemos hacerlo bien hasta el final", añadió Ancelotti.

"Estamos muy ilusionados con lo que puede pasar en los próximos meses", empezando por el 'Clásico' del domingo, en el que los merengues, a nueve puntos de los azulgranas, necesitan la victoria para seguir peleando por la Liga.

"Mañana (domingo) jugaremos ofensivo. Ofensivo, pero sin riesgos", adelantó el técnico italiano, que apostó por "ser protagonista en un partido importante, prepararlo bien y jugarlo lo mejor posible, a nivel individual, colectivo, ofensivo y defensivo".

Ancelotti confirmó que Benzema, que había sufrido un golpe contra el Liverpool el miércoles, va a jugar, al igual que Vinicius, que siempre ha sufrido mucho en los clásicos, especialmente en sus duelos con Ronald Araujo.

benzemarealmadridsociedad.jpg El francés Karim Benzema no pudo anotar por el Real Madrid, ante la Real Sociedad AFP / OSCAR DEL POZO

"Ha tenido más dificultades que en otros partidos, pero Vini siempre es Vini, su movilidad nos puede ayudar a sacar lo mejor", recordó el entrenador merengue.

"Es un partido importante, vamos a sacar lo mejor de nosotros", insistió Ancelotti, que se mostró tranquilo al ser preguntado por su continuidad si no hay títulos.

"Es una evaluación que tiene que hacer el club, no yo. Yo he dicho muchas veces que me quedaría toda la vida en este club, pero eso es imposible, es una decisión que tiene que tomar el club", afirmó.

"Mi pensamiento es que quiero seguir y espero que sea así. Yo disfruto cada día. Si el club me quiere aquí para tres meses, lo disfrutaré tres meses, si es para tres años, lo disfrutaré tres años. Lo que está claro es que estaré agradecido al club para toda la vida", aseguró Ancelotti.

FUENTE: AFP