Santiago Bernabéu se convertirá en una cancha de tenis durante el Madrid Open

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, celebra el primer gol durante un partido de la liga española entre su club y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 4 de octubre de 2025.

MADRID.- El estadio Santiago Bernabéu , la casa del Real Madrid , albergará una cancha de tenis de tierra batida para entrenamientos durante el Madrid Open , en abril, informaron este viernes los organizadores del torneo.

La cancha estará disponible para jugadores de la ATP y jugadoras de la WTA entre el 23 y el 30 de abril, período en el que el Real Madrid no tiene partidos en casa programados.

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"Llevar una pista de tierra batida a uno de los recintos más icónicos del mundo crea un punto de encuentro único entre la tradición del tenis y el atractivo universal de un escenario en constante evolución", señaló el Madrid Open en un comunicado.

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La capital española acogió por primera vez un partido de la NFL en el Bernabéu en noviembre de 2025, en el marco del plan para utilizar de forma polivalente su remodelado estadio —que reabrió tras las obras en 2023— y aumentar los ingresos.

El club blanco también planeaba la organización habitual de conciertos de alto perfil en el Bernabéu, pero se vio obligado a detenerlos por quejas sobre el ruido, después de que una asociación de vecinos llevara a los propietarios del estadio a los tribunales.

El Madrid Open comienza el 20 de abril y se prolonga hasta el 3 de mayo en la Caja Mágica, al sur de la ciudad.

Ancelotti convoca a Reis

El central Vitor Reis, jugador del Girona español, fue citado este jueves por Brasil para el amistoso del próximo martes ante Croacia en Orlando, Estados Unidos, informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Reis recibe su primer llamado como internacional absoluto, en un sorpresivo anuncio hecho solo unas horas después de la derrota 2-1 encajada por el equipo del italiano Carlo Ancelotti frente a Francia en Foxborough, cerca de Boston.

"Campeón con la selección brasileña del Sudamericano Sub-17 en 2023, Reis tiene 20 años y es uno de los futbolistas más destacados en su posición en el campeonato español", resaltó la CBF en un comunicado.

En el Girona, club al que llegó en esta temporada cedido por el Manchester City, Reis ha jugado 27 partidos en LaLiga.

Formado en las categorías base del Palmeiras, el zaguero se reportará a la disciplina de los pentacampeones mundiales el viernes, en Orlando, y cumplirá su primer entrenamiento bajo las órdenes de Ancelotti el sábado.

FUENTE: AFP