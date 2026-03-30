lunes 30  de  marzo 2026
JUSTICIA

Arrestan en Miami a falso contador por millonaria estafa a un reconocido restaurante

Francisco Marrero está acusado de desviar a sus cuentas bancarias el dinero destinado al pago de impuestos de un negocio hispano; las autoridades lo acusan de múltiples cargos

Francisco Marrero.

Francisco Marrero.

POLICÍA DE MIAMI
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La policía de Miami arrestó a Francisco Marrero, un hombre de 79 años que se hizo pasar por contador público para presuntamente estafar por más de medio millón de dólares a los propietarios de un restaurante hispano, mediante un elaborado esquema de fraude financiero ejecutado.

Según las investigaciones, el caso se desarrolló entre los años 2020 y 2024 y salió a la luz a finales de 2025, cuando las víctimas recibieron sorpresivas notificaciones de deuda del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

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Alegado engaño

La investigación oficial duró varios meses y demostró que el sospechoso recibía regularmente los fondos para cubrir los pagos trimestrales de impuestos sobre la nómina del establecimiento comercial.

Las pesquisas indican que el dinero nunca llegaba a las autoridades federales o se procesaba por montos muy inferiores a la deuda real, ya que el acusado supuestamente entregaba comprobantes de pago falsificados a los dueños para ocultar el desvío de los fondos hacia su propia cuenta bancaria y su posterior transferencia a cuentas de terceros.

El portavoz policial Mike Vega detalló que el desfalco quedó al descubierto gracias a la intervención de un especialista tributario, quien examinó las cuentas y alertó de inmediato a los propietarios sobre el señalado robo sistemático a sus finanzas personales y a las arcas del negocio.

Cargos penales y proceso judicial

Las autoridades imputaron al detenido cuatro delitos que incluyen esquema organizado de fraude, hurto mayor, lavado de dinero y ejercicio de la contabilidad pública sin la debida licencia legal.

Durante la primera comparecencia en el tribunal, el hijo del acusado solicitó una reducción de la fianza fijada en medio millón de dólares, pero la jueza a cargo rechazó la petición en esa instancia y determinó que el acusado deberá presentarse ante un nuevo magistrado para discutir otra vez las condiciones de su liberación temporal.

Alerta a la comunidad

Las fuerzas del orden de Miami no descartan la existencia de otros perjudicados por las tácticas engañosas que se le endilgan a Marrero.

Por este motivo, los detectives asignados al caso solicitaron a cualquier ciudadano o dueño de negocio que lo haya contratado para servicios contables en el pasado que se comunique de inmediato con el departamento policial para ampliar el alcance de esta investigación.

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