Congreso de Florida envía nuevas leyes para firma del gobernador DeSantis, ¿cuáles son las más impactantes?

MIAMI. - El Congreso de Florida envió al gobernador Ron DeSantis el lunes un paquete de once proyectos de ley aprobados bajo líneas partidistas para reformar drásticamente el sistema de justicia penal y centralizar el control estatal sobre los aeropuertos comerciales.

Esta remisión legislativa busca establecer nuevas políticas de seguridad pública e imponer homenajes políticos de alto perfil que entrarán en vigor a partir de julio si el mandatario otorga su firma final en los próximos quince días.

Tributo a Trump y control aéreo

Uno de los textos más mediáticos es el proyecto HB 919 porque ordena cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor al presidente Donald Trump, a la vez que limita a los gobiernos locales la autoridad para modificar las denominaciones de los siete aeropuertos comerciales más grandes del estado.

La iniciativa avanzó con los votos a favor de los republicanos y la oposición en bloque de los demócratas tras un acalorado debate sobre el costo de implementación estimado en varios millones de dólares y los posibles conflictos comerciales por los derechos de marca del nombre del titular de la Casa Blanca.

La ejecución de este cambio requerirá la aprobación de las autoridades federales de aviación y un acuerdo oficial con los dueños de la marca registrada para evitar complicaciones legales.

"Ley Missy"

El ámbito de la justicia penal experimentará una transformación profunda con la "Ley de Missy" o HB 445 impulsada por el fiscal general James Uthmeier para impedir que los acusados o condenados por delitos violentos y sexuales obtengan la libertad bajo fianza.

La medida surge como respuesta directa a la tragedia de Missy Mogle, una niña de cinco años asesinada en 2025 por su padrastro Daniel Spencer mientras él gozaba de libertad condicional por un delito previo de solicitud de favores sexuales a una menor.

Esta legislación elimina la discrecionalidad de los jueces en casos de delitos peligrosos para garantizar que los agresores permanezcan bajo custodia estatal de forma inmediata.

Protección infantil y privacidad de víctimas

El paquete normativo también incluye el proyecto HB 245 creado para sustituir el término legal de "pornografía infantil" por "material de abuso sexual infantil" en todos los estatutos de Florida, con el fin de reconocer a los menores como verdaderas víctimas de explotación sin alterar las penas vigentes.

De forma complementaria, los legisladores aprobaron el texto SB 212 para endurecer las restricciones de movilidad de los agresores sexuales cerca de escuelas o piscinas públicas y el HB 1113 para proteger los registros de las víctimas de crímenes ante posibles intentos de acoso público.

Estas normativas se suman a designaciones cívicas y ajustes administrativos que ahora dependen de la decisión del gobernador para transformar la realidad legal del estado.