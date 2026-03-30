lunes 30  de  marzo 2026
LEGISLACIÓN

Congreso de Florida envía nuevas leyes para firma del gobernador DeSantis, ¿cuáles son las más impactantes?

El renombramiento del aeropuerto de Palm Beach en honor al presidente Donald Trump y la "Ley de Missy" lideran el lote normativo enviado al Ejecutivo estatal

Ron DeSantis, gobernador de Florida.

Ron DeSantis, gobernador de Florida.

CAPTURA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El Congreso de Florida envió al gobernador Ron DeSantis el lunes un paquete de once proyectos de ley aprobados bajo líneas partidistas para reformar drásticamente el sistema de justicia penal y centralizar el control estatal sobre los aeropuertos comerciales.

Esta remisión legislativa busca establecer nuevas políticas de seguridad pública e imponer homenajes políticos de alto perfil que entrarán en vigor a partir de julio si el mandatario otorga su firma final en los próximos quince días.

Lee además
El golfista Tiger Woods reacciona durante la segunda ronda del PNC Championship, el 22 de diciembre de 2024.
GOLF

Arrestan a Tiger Woods por conducir bajo efectos de sustancias tras accidente en Florida
Byron Donalds.
POLÍTICA

Donalds reflexiona preocupado frente al impacto de sorpresivas derrotas republicanas en Florida

Tributo a Trump y control aéreo

Uno de los textos más mediáticos es el proyecto HB 919 porque ordena cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor al presidente Donald Trump, a la vez que limita a los gobiernos locales la autoridad para modificar las denominaciones de los siete aeropuertos comerciales más grandes del estado.

La iniciativa avanzó con los votos a favor de los republicanos y la oposición en bloque de los demócratas tras un acalorado debate sobre el costo de implementación estimado en varios millones de dólares y los posibles conflictos comerciales por los derechos de marca del nombre del titular de la Casa Blanca.

La ejecución de este cambio requerirá la aprobación de las autoridades federales de aviación y un acuerdo oficial con los dueños de la marca registrada para evitar complicaciones legales.

"Ley Missy"

El ámbito de la justicia penal experimentará una transformación profunda con la "Ley de Missy" o HB 445 impulsada por el fiscal general James Uthmeier para impedir que los acusados o condenados por delitos violentos y sexuales obtengan la libertad bajo fianza.

La medida surge como respuesta directa a la tragedia de Missy Mogle, una niña de cinco años asesinada en 2025 por su padrastro Daniel Spencer mientras él gozaba de libertad condicional por un delito previo de solicitud de favores sexuales a una menor.

Esta legislación elimina la discrecionalidad de los jueces en casos de delitos peligrosos para garantizar que los agresores permanezcan bajo custodia estatal de forma inmediata.

Protección infantil y privacidad de víctimas

El paquete normativo también incluye el proyecto HB 245 creado para sustituir el término legal de "pornografía infantil" por "material de abuso sexual infantil" en todos los estatutos de Florida, con el fin de reconocer a los menores como verdaderas víctimas de explotación sin alterar las penas vigentes.

De forma complementaria, los legisladores aprobaron el texto SB 212 para endurecer las restricciones de movilidad de los agresores sexuales cerca de escuelas o piscinas públicas y el HB 1113 para proteger los registros de las víctimas de crímenes ante posibles intentos de acoso público.

Estas normativas se suman a designaciones cívicas y ajustes administrativos que ahora dependen de la decisión del gobernador para transformar la realidad legal del estado.

Temas
Te puede interesar

Precio de gasolina en Florida alcanza los $3.95 impulsado por conflicto en Medio Oriente

Pagos a agentes de TSA abren la puerta a descongestión de aeropuertos

Trump lanza app oficial y reactiva el debate sobre gestión, narrativa y rol de los medios

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Captura de video de una transmisión de La Casa Blanca de su secretaria de prensa Karoline Leavitt, en Washington D.C.
SANCIONES

Llegada de petrolero ruso a Cuba no implica cambio de política, EEUU decidirá el ingreso de otros buques

El presidente Donald Trump permite la entrada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con aproximadamente 730.000 barriles de crudo a puerto cubano.
APERTURA TÁCTICA

Trump rompe el cerco petrolero a Cuba y reitera: "será la próxima"

Francisco Marrero.
JUSTICIA

Arrestan en Miami a falso contador por millonaria estafa a un reconocido restaurante

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.
TENSIóN

España cierra espacio aéreo para aviones de EEUU en la guerra contra Irán

Barco con petróleo ruso en el puerto de Matanzas. 
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Fisuras en la estrategia de Washington hacia Cuba, observa experto sobre cancelar cerco petrolero

Te puede interesar

Barco con petróleo ruso en el puerto de Matanzas. 
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Fisuras en la estrategia de Washington hacia Cuba, observa experto sobre cancelar cerco petrolero

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El anuncio se produjo desde la oficina Oval en un intento por centralizar la información gubernamental sin intermediarios.
LANZAMIENTO OFICIAL

Trump lanza app oficial y reactiva el debate sobre gestión, narrativa y rol de los medios

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
LEGISLACIÓN

Congreso de Florida envía nuevas leyes para firma del gobernador DeSantis, ¿cuáles son las más impactantes?

Avión F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72).
Enfrentamiento

Rubio apuesta por "revisar" la relación de EEUU con la OTAN por la postura de España y otros sobre Irán

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
EEUU

Pagos a agentes de TSA abren la puerta a descongestión de aeropuertos