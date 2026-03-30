lunes 30  de  marzo 2026
EEUU

Pagos a agentes de TSA abren la puerta a descongestión de aeropuertos

La financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expiró el 14 de febrero debido al secuestro presupuestario en el Congreso por parte de los demócratas

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La congestión en los aeropuertos de Estados Unidos se espera que disminuya esta semana después de que el presidente Donald Trump ordenara el pago a los agentes de seguridad, en medio de la parálisis parcial del gobierno.

La financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expiró el 14 de febrero debido al secuestro presupuestario en el Congreso por parte de los demócratas.

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Desde entonces, miles de empleados federales han sido enviados a licencia sin pago, mientras que otros trabajan sin cobrar.

Los viajes aéreos se han visto afectados, y los pasajeros han tenido que esperar horas por la polítesperar horas en los controles de seguridad debido a las altas tasas de ausentismo y renuncias en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Trump firmó el viernes una orden ejecutiva para garantizar que los agentes de la TSA reciban su salario, eludiendo al Congreso y su poder sobre el presupuesto.

El lunes, el sindicato que representa a los trabajadores federales dijo que los pagos habían comenzado a llegar.

"No han recibido todo el salario atrasado, pero han empezado a ver sus pagos", dijo Johnny Jones, un funcionario del sindicato de empleados públicos (AFGE).

El objetivo de los demócratas: crear el caos en año de elecciones

La parálisis de los demócratas para crear el caos en la financiación del DHS completó este lunes 45 días, un récord en Estados Unidos, aunque los cierres de gobierno suelen afectar a segmentos más amplios de la fuerza laboral federal.

El cierre parece destinado a prolongarse, porque a la izquierda sólo le interesa que siga la crisis en el gobierno del presidente Donald J. Trump en un año de comicios de término medio. El único objetivo es entorpecer la ardua y exitosa labor del actual gobierno, enfrascado en una transformación completa de EEUU y de un Nuevo Orden Mundial. Los miembros del Congreso comenzaron unas vacaciones de dos semanas después de no lograr poner fin al cierre parcial el viernes.

En el Senado, legisladores de ambos partidos aprobaron la financiación para todas las agencias del DHS excepto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), lo que fue rechazado de inmediato por el presidente de la Cámara Baja Mike Johnson, que calificó la propuesta como de un chiste en los momentos en que millones de estadounidenses y decenas de miles de empleados del gobierno sufren la consecuencias de una agenda radical de izquierda que no le importa generar sólo daño.

Los republicanos en la Cámara de Representantes rechazaron el texto de la Cámara alta, reafirmando su apoyo a ICE y CBP y aprobando un proyecto de ley que financiaría todo el DHS por 60 días, otorgando tiempo para continuar las negociaciones con los demócratas radicales.

FUENTE: Con información de AFP.

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