viernes 27  de  marzo 2026
MÚSICA

Shakira suma once conciertos en Madrid y vende 450.000 entradas en pocas horas

La residencia europea en Madrid se celebrará en el estadio Shakira, un recinto temporal con capacidad para más de 50.000 fans por noche

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá.&nbsp;

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá. 

AFP

Las entradas para las nuevas fechas estarán a la venta este viernes a las 14 horas en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

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Producida por Live Nation España, la residencia europea en Madrid se celebrará en el estadio Shakira, un recinto temporal integrado en el Iberdrola Music con capacidad para más de 50.000 fans por noche.

Diseñado por el estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), el estadio Shakira introducirá por primera vez en España el formato internacional de residencia artística.

Concebida como algo más que un concierto, la residencia pretende transformar el recinto en un destino cultural inmersivo. "Una ciudad paralela dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad se unirán".

"La residencia celebrará las raíces culturales compartidas y destacará a Madrid como un escenario global para voces diversas", según ha informado Live Nation España.

Durante la residencia europea en el estadio Shakira, la ciudad acogerá una variedad de actividades como conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas bajo el nombre Es Latina.

Éxito global

Antes de la residencia en Madrid, Shakira continuará con su gira de 2026 con más fechas, entre ellas una actuación previamente anunciada en Brasil esta primavera. Será la artista principal del concierto Todo Mundo No Rio en la playa de Copacabana Beach, en Río de Janeiro, el 2 de mayo.

El anuncio llega después del cierre de Shakira en la etapa mexicana de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, donde reunió a 400.000 fans en un concierto gratuito en el Zócalo el 1 de marzo, la mayor multitud registrada en la principal plaza pública de la ciudad según las autoridades.

Este concierto se produjo días después de completar 13 conciertos en el Estadio GNP Seguros, convirtiéndose en la artista con más presentaciones en ese recinto durante una misma gira y vendiendo más de 800.000 entradas en esas fechas.

FUENTE: Europa Press

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