Real Madrid confirma lesión de Kylian Mbappé y enciende alarmas antes del Clásico ante Barcelona

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, coloca la cabeza dentro de su camiseta durante un partido de la liga española ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de diciembre de 2025.

Real Madrid confirmó este lunes que Kylian Mbappé sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo, una noticia que genera preocupación en el club blanco a pocas semanas del tramo final de la temporada.

El delantero francés fue sustituido en el empate 1-1 frente al Real Betis el pasado viernes, y tras las pruebas médicas se diagnosticó una afectación en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, zona perteneciente a los isquiotibiales.

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Mbappé se perdería el duelo ante Espanyol

De acuerdo con los primeros reportes de la prensa española, Mbappé no estaría disponible para el próximo compromiso liguero ante el RCD Espanyol el domingo.

Además, su presencia en el esperado Clásico del 10 de mayo frente al FC Barcelona permanece en duda, dependiendo de la evolución física durante los próximos días.

El Mundial 2026 no corre peligro

Pese a la lesión, en principio no estaría comprometida su participación con France national football team para la concentración previa al FIFA World Cup 2026, torneo que comenzará el 11 de junio.

Mbappé mantiene como gran objetivo cerrar la temporada en condiciones óptimas para liderar a Francia en la cita mundialista.

Temporada complicada para el Real Madrid

La baja llega en un momento delicado para el Real Madrid, eliminado de la UEFA Champions League y de la Copa del Rey, además de haber perdido la final de la Supercopa de España ante Barcelona.

En LaLiga, el conjunto merengue se encuentra a once puntos del líder azulgrana, que está cerca de proclamarse campeón.