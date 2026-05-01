viernes 1  de  mayo 2026
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José Mourinho niega acercamiento con el Real Madrid

El portugués José Mourinho, que entrenó a los blancos entre 2010 y 2013, ha sido señalado como uno de los grandes candidatos para volver a dirigir al club

El entrenador portugués José Mourinho, en ese entonces del Fenerbahce, gesticula durante un partido, el 24 de febrero de 2025.

El entrenador portugués José Mourinho, en ese entonces del Fenerbahce, gesticula durante un partido, el 24 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LISBOA.- El entrenador del Benfica, José Mourinho, afirmó este viernes que el Real Madrid no se ha puesto en contacto con él, pese a las especulaciones sobre un posible interés del gigante español.

El veterano técnico portugués, que dirigió a los blancos entre 2010 y 2013 en una batalla constante con el Barcelona de Pep Guardiola, sería, según la prensa, uno de los nombres que suenan para el Real Madrid.

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El actual entrenador madridista, Álvaro Arbeloa, parece que no continuará en el banquillo blanco ante la perspectiva del equipo de cerrar una segunda temporada consecutiva sin títulos.

"Nadie del Real Madrid ha hablado conmigo. Puedo garantizarlo", dijo Mourinho, de 63 años, a los periodistas.

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"Llevo muchos años en el fútbol y estoy acostumbrado a estas cosas... pero no hay nada del Real Madrid", añadió.

El presidente de los merengues, Florentino Pérez, nombró a Arbeloa como técnico en enero para sustituir a Xabi Alonso, que solo estuvo unos meses al mando del equipo.

El Real Madrid está a 11 puntos del líder de LaLiga, el Barcelona, a falta de cinco partidos para el final del circuito español, y fue eliminado en cuartos de la Liga de Campeones por el Bayern Múnich.

"Me queda un año de contrato con el Benfica y nada más", insistió Mourinho, cuyo equipo fue eliminado de la Champions por el Real Madrid en la ronda de play-off en febrero.

Monterrey cesa al argentino Nicolás Sánchez

El Monterrey anunció este jueves el cese del director técnico argentino Nicolás Sánchez, luego de la eliminación del equipo en la fase regular del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

La salida de Sánchez es el tercer golpe que encajan los Rayados esta semana, después de que también fuera cesado el presidente deportivo José Antonio Noriega y el mediocampista español Sergio Canales anunciara su salida tras seis torneos.

"Reconocemos en todo momento su identificación con los valores del club y la responsabilidad con la que representó a nuestra institución", indicó el cuadro regiomontano en el comunicado en el que anunció la partida del DT.

Sánchez, de 40 años, tomó el mando del Monterrey en la novena jornada del Clausura 2026 tras la destitución del entrenador español Domènec Torrent.

FUENTE: AFP

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