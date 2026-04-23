jueves 23  de  abril 2026
Fútbol

Real Madrid pierde a Éder Militão por lesión a menos de dos meses del Mundial 2026

Éder Militão sufre una lesión muscular en el bíceps femoral y será baja en Real Madrid. También cayó lesionado Arda Güler.

Eder Militao del Real Madrid se retira de la cancha tras sufrir una lesión en el partido contra el Athletic Bilbao por la Liga española, el sábado 12 de agosto de 2023.&nbsp;

Eder Militao del Real Madrid se retira de la cancha tras sufrir una lesión en el partido contra el Athletic Bilbao por la Liga española, el sábado 12 de agosto de 2023. 

AP/Álvaro Barrientos
Por Pedro Felipe Hernández

Real Madrid confirmó este jueves la lesión de Éder Militão, quien sufre una dolencia muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y podría estar varias semanas de baja, según reportes de la prensa española.

El central brasileño se lesionó durante el triunfo merengue ante el Alavés en LaLiga y vuelve a encender las alarmas en la recta final de la temporada. La preocupación aumenta porque faltan menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

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Se trata de la tercera lesión muscular de Militão en la campaña. En noviembre ya había sufrido molestias que lo alejaron dos partidos, mientras que en diciembre padeció una rotura del bíceps femoral izquierdo con afectación en un tendón, lesión que lo mantuvo cuatro meses fuera de competencia.

El zaguero había regresado hace apenas un mes y ahora vuelve a pasar por la enfermería, lo que genera incertidumbre tanto en el club blanco como en la selección de Brasil.

Además, Real Madrid también comunicó la lesión de Arda Güler, quien presenta una molestia muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. El futbolista turco también estaría varias semanas de baja.

Con estas ausencias, el conjunto madridista pierde dos piezas importantes en un tramo decisivo de la temporada y deberá reorganizar su plantilla para los próximos compromisos.

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