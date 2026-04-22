miércoles 22  de  abril 2026
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Real Madrid no despeja dudas tras victoria sin brillo ante el Alavés

Una semana después de ser eliminado en cuartos de final de la Champions, el Real Madrid batalló para no perder la esperanza de alcanzar al Barcelona en LaLiga

El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, observa el partido de la liga española entre su club y el Girona FC en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 10 de abril de 2026.&nbsp;

El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, observa el partido de la liga española entre su club y el Girona FC en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 10 de abril de 2026. 

Thomas COEX / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Obligado a no cometer el más mínimo tropiezo si quiere intentar recortar su desventaja con el FC Barcelona, el Real Madrid reaccionó en LaLiga este martes, entre los silbidos de su afición, ante el modesto Alavés, al que venció 2-1 gracias a dos chispazos de Kylian Mbappé y Vinicius Junior.

Una semana después de su eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones a manos del Bayern Múnich, el conjunto merengue (2º, 73 puntos) no brilló, pero mantuvo una ligera esperanza de evitar una temporada en blanco al quedar a seis puntos del Barça (1º, 79 puntos), que recibirá al Celta de Vigo (6º, 44 puntos) el miércoles en el Camp Nou.

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Ante el modesto equipo vasco, inmerso en la lucha por evitar el descenso, el Real Madrid marcó la diferencia con dos disparos lejanos de Mbappé (30') y Vinicius (50') para volver a la senda del triunfo tras cuatro partidos seguidos sin ganar.

Silbidos del público

Sin embargo, los dos destellos de las dos principales estrellas habían permitido ocultar esos mismos silbidos del exigente público madrileño en un inicio, hasta la entrada en la segunda parte del centrocampista francés Eduardo Camavinga, tomado como blanco de las críticas tras su tarjeta roja en el partido de vuelta contra el Bayern (derrota por 4-3).

En el plano individual, Mbappé, autor de su 24º gol de la temporada en Liga, el primero en más de dos meses, se acercó a su segundo título de Pichichi (máximo goleador de la Liga), algo que difícilmente bastará para salvar la temporada de su equipo, condenado a confiar en un desplome milagroso del Barça en la defensa de su título.

"Tenemos seis partidos, el próximo en tres días. El objetivo es conseguir ganar esos partidos, es el objetivo que nos hemos marcado como grupo", declaró el DT madridista, Álvaro Arbeloa.

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"Me importa muy poco lo que me juegue yo. Lo que me importa es lo que se juega el Real Madrid y esos seis partidos saldremos a ganarlos", agregó al ser cuestionado sobre la influencia de esos seis choques en su continuidad al frente del banquillo blanco.

El delantero español Toni Martínez, el jugador más peligroso del Alavés, que previamente había estrellado un balón en el poste, recortó distancias en el tiempo añadido (90+3') con un gol de taco.

También este martes, el Athletic de Bilbao alejó casi definitivamente el fantasma del descenso al vencer 1-0 a Osasuna en San Mamés.

Un Athletic que venía de ser cuarto el año pasado, pero que está viviendo una temporada calamitosa en todos los frentes, se impuso con sufrimiento con un gol del delantero Gorka Guruzeta en el primer tiempo (16').

FUENTE: AFP

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