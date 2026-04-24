Real Madrid convoca seis canteranos para visitar al Real Betis tras bajas de Arda Güler y Éder Militão

El Real Madrid afrontará su visita al Real Betis con varias ausencias sensibles y una convocatoria cargada de juventud. El técnico Álvaro Arbeloa citó a seis canteranos para completar la plantilla tras confirmarse las bajas de Arda Güler y Éder Militão, ambos fuera por problemas musculares hasta el final de la temporada.
El conjunto blanco mantiene la presión en la lucha por LaLiga e intentará evitar que el FC Barcelona pueda proclamarse campeón antes o durante El Clásico del próximo 10 de mayo.
Entre las novedades de la lista aparecen los jóvenes Javi Navarro, Sergio Mestre, Diego Aguado, Manuel Ángel, Thiago Pitarch y Cestero, todos procedentes de la cantera madridista.
Como líderes de la convocatoria destacan Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, quienes comandarán a un equipo que busca cerrar el curso de la mejor manera antes del parón internacional por el Mundial.
Convocatoria del Real Madrid ante Betis
Porteros: Lunin, Mestre y Javi Navarro.
Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen y Diego Aguado.
Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Thiago, Cestero y Manuel Ángel.
Delanteros: Vinícius Jr., Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.