viernes 24  de  abril 2026
Fútbol

Real Madrid convoca seis canteranos para visitar al Real Betis tras bajas de Arda Güler y Éder Militão

Real Madrid visita al Real Betis con seis canteranos convocados tras las bajas de Arda Güler y Éder Militão por lesión.

El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa (C), se reúne con jugadores durante una sesión de entrenamiento en la víspera de un partido de la UEFA Champions League, el 27 de enero de 2026.

El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa (C), se reúne con jugadores durante una sesión de entrenamiento en la víspera de un partido de la UEFA Champions League, el 27 de enero de 2026.

FILIPE AMORIM / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Real Madrid afrontará su visita al Real Betis con varias ausencias sensibles y una convocatoria cargada de juventud. El técnico Álvaro Arbeloa citó a seis canteranos para completar la plantilla tras confirmarse las bajas de Arda Güler y Éder Militão, ambos fuera por problemas musculares hasta el final de la temporada.

El conjunto blanco mantiene la presión en la lucha por LaLiga e intentará evitar que el FC Barcelona pueda proclamarse campeón antes o durante El Clásico del próximo 10 de mayo.

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Entre las novedades de la lista aparecen los jóvenes Javi Navarro, Sergio Mestre, Diego Aguado, Manuel Ángel, Thiago Pitarch y Cestero, todos procedentes de la cantera madridista.

Como líderes de la convocatoria destacan Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, quienes comandarán a un equipo que busca cerrar el curso de la mejor manera antes del parón internacional por el Mundial.

Convocatoria del Real Madrid ante Betis

Porteros: Lunin, Mestre y Javi Navarro.

Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen y Diego Aguado.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Thiago, Cestero y Manuel Ángel.

Delanteros: Vinícius Jr., Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

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