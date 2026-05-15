Bayern Múnich renueva a su estelar portero Neuer hasta 2027

El portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, durante un partido ante el Borussia Dortmund, el 30 de noviembre de 2024.

MÚNICH.- El guardameta y capitán del Bayern Múnich , Manuel Neuer (40 años), ha ampliado su contrato con el club muniqués por una temporada, hasta el verano de 2027, anunció el vigente doble campeón de Alemania en un comunicado este viernes.

"Me tomé mi tiempo para reflexionar antes de tomar mi decisión. Aquí se dan todas las condiciones: con este equipo podemos vencer a cualquier rival", declaró Neuer.

FÚTBOL "Partido asqueroso", bromea Guardiola sobre el duelo entre el PSG y el Bayern Múnich

FÚTBOL PSG se impone al Bayern Múnich en un festival de goles en el Parque de los Príncipes

Según la prensa alemana, Neuer debería compartir aún más su tiempo de juego con el joven Jonas Urbig (22 años), fichado procedente del Colonia en enero de 2025 y llamado a ocupar en el futuro el lugar de Neuer en el Bayern.

Embed View this post on Instagram A post shared by FC Bayern (@fcbayern)

El Bayern también ha ampliado por una temporada el contrato de Sven Ulreich, el número 3 en la jerarquía de los porteros del club.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2026, Neuer quería inicialmente tomar su decisión a finales de marzo, pero pidió un poco más de tiempo al club tras sufrir dos desgarros musculares en febrero y en marzo.

De vuelta, ha demostrado a los 40 años que sigue siendo igual de decisivo bajo los palos del Bayern, multiplicando las paradas en cuartos y semifinales de la Liga de Campeones, frente al Real Madrid y el París Saint-Germain.

¿De vuelta a la selección?

Sus actuaciones han reavivado una vez más los rumores sobre un regreso a la selección para el Mundial, pese a que Neuer puso fin a su carrera internacional al término de la Eurocopa 2024.

Según varios medios alemanes, Neuer figura en una lista ampliada de 55 nombres remitida por cada selección a la FIFA, antes de la entrega de la convocatoria definitiva de 26 futbolistas como muy tarde el 2 de junio.

Formado en el Schalke 04, el club de su ciudad natal, Gelsenkirchen, Neuer se incorporó al Bayern en el verano de 2011 y con los años se consolidó como el mejor guardameta del mundo durante la década de 2010, revolucionando el puesto.

Con el Bayern, Neuer suma dos títulos de Liga de Campeones (2013 y 2020), 13 campeonatos de Alemania y puede añadir la próxima semana una séptima Copa de Alemania (final el sábado 23 de mayo contra el Stuttgart) a su palmarés (incluida una con el Schalke 04).

FUENTE: AFP