sábado 2  de  mayo 2026
FÚTBOL

"Partido asqueroso", bromea Guardiola sobre el duelo entre el PSG y el Bayern Múnich

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, no vio en vivo el partido de ida entre ambos clubes en la Champions, pero aseguró que estará atento a la vuelta

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, reacciona durante una conferencia de prensa en el campo de entrenamiento del club, el 28 de enero de 2025.

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, reacciona durante una conferencia de prensa en el campo de entrenamiento del club, el 28 de enero de 2025.

AFP / Darren Staples
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- "En la víspera, miré el calendario, PSG-Bayern Múnich, y me dije: ¡vaya partido asqueroso!". El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, bromeó sobre el duelo de la Liga de Campeones del pasado martes, que no vio en directo por estar presenciando al mismo tiempo un encuentro de la tercera división inglesa.

El técnico español fue preguntado este viernes en la rueda de prensa previa al duelo contra el Everton por su decisión de acudir el martes al partido de League One entre Stockport County y Port Vale, en lugar de ver el atractivo duelo de ida de semifinales entre los campeones de Europa parisinos y el Bayern (5-4), su antiguo club.

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"En la víspera, miré el calendario, PSG-Bayern Múnich, y me dije: ¡vaya partido asqueroso! Los entrenadores no son buenos, Luis (Enrique) y 'Vinny' (Kompany). De verdad, de verdad malísimos, ¡unos jugadores de mierda! Así que decidí ir. Estoy enamorado del fútbol inglés y fui a ver al Stockport", respondió fingiendo menosprecio.

En realidad, "vi el partido al volver de Stockport" y "estaré en mi sofá" delante del televisor para la vuelta, el próximo miércoles en Alemania, precisó.

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Guardiola siempre ha defendido el fútbol como un espectáculo, cuando los dos equipos no especulan con el resultado, aunque eso implique, como el pasado martes, errores defensivos y muchos goles.

"Eso es el fútbol", dijo.

También reconoció que la otra semifinal, que el miércoles disputaron el Atlético de Madrid y el Arsenal (1-1), "también fue un buen partido, con un estilo diferente".

El Manchester City, campeón de Europa en 2023, fue eliminado esta temporada en octavos de final por el Real Madrid y el sábado tiene un duelo esencial ante el Everton en su lucha por la Premier League con el Arsenal, que lidera la tabla con tres puntos de ventaja, aunque con un partido más.

Corinthians mantiene su marcha perfecta

El Corinthians quedó este jueves en el umbral de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 al vencer cómodamente 2-0 en casa a un deslucido Peñarol.

El equipo entrenado por el exseleccionador de Brasil, Fernando Diniz, lidera el Grupo E con pleno de nueve puntos en tres presentaciones, seguido por el Platense con seis unidades, mientras que Peñarol y el Independiente Santa Fe colombiano tienen uno cada uno.

FUENTE: AFP

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