martes 28  de  abril 2026
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PSG se impone al Bayern Múnich en un festival de goles en el Parque de los Príncipes

El campeón defensor de la Champions League, el PSG, llegó a estar arriba por 5-2, pero la tropa alemana logró recortar el marcador hasta dejarlo 5-4

El brasileño Marquinhos, del PSG, celebra junto a sus compañeros tras conseguir una victoria en la Champions League, el 28 de abril de 2026.

El brasileño Marquinhos, del PSG, celebra junto a sus compañeros tras conseguir una victoria en la Champions League, el 28 de abril de 2026.

FRANCK FIFE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- En un espectacular y auténtico festival goleador en el Parque de los Príncipes, el París Saint-Germain tomó este martes una ligera ventaja de 5-4 sobre el Bayern Munich en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa.

Al campeón defensor le queda un cierto sabor amargo ya que llegó a ir ganando 5-2, antes de que los tantos finales del francés Dayot Upamecano (65') y del colombiano Luis Díaz (69') reengancharan al monarca alemán a la eliminatoria y le dieran oxígeno para la vuelta de la próxima semana en Múnich.

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Antes de esa reacción de los bávaros, los parisinos estaban exultantes gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia (24' y 56') y Ousmane Dembélé (45+5' de penal y 58') y el tanto de João Neves (33'), mientras que el Bayern marcó en la primera mitad por medio de Harry Kane (17' de penal) y Michael Olise (41').

El duelo del martes 5 de mayo en el Allianz Arena de Múnich dictará, por lo tanto, sentencia para decidir un boleto a la final del 30 del mismo mes en Budapest, que también buscan Atlético de Madrid y Arsenal, quienes disputan el miércoles la ida de su semifinal en la capital española.

Desde el principio

El primer asalto del pulso entre PSG y Bayern no decepcionó las altas expectativas generadas y tuvo goles, alternativas, emoción y, sobre todo, sabor a gran noche europea de fútbol.

Un penal cometido por el ecuatoriano Willian Pacho sobre "Lucho" Díaz fue aprovechado por el imprescindible Kane para abrir el marcador en el 17' y firmar su decimotercer tanto en esta Champions, a solo dos del máximo anotador de esta edición, el ya eliminado Kylian Mbappé (Real Madrid).

Con el susto metido en el cuerpo después de que Marquinhos despejara bajo palos el que podía ser el segundo de los visitantes y de que Dembélé enviara el balón fuera en un contragolpe solo ante Manuel Neuer, el PSG respiró aliviado por fin en el 24' gracias a Kvaratskhelia, que recibió de Désiré Doué en el lateral, se fue hacia el arco rival desde la banda y envió un tiro cruzado que convirtió en el empate.

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Sin levantar el pie del acelerador, un palo del francés Olise en el 32' fue respondido por el segundo gol parisino, con un remate del portugués João Neves de cabeza en un saque botado por Dembélé.

Olise, con un tiro entre una nube de rivales, equilibró de nuevo para el Bayern, en el 41', antes de que Dembélé pusiera por delante al PSG al borde del descanso, transformando un penal en el 45+5'.

Luis Díaz, con suspenso

La segunda mitad parecía poner de entrada al PSG rumbo a una nueva final europea, cuando se distanció en el marcador con dos tantos más.

Kvaratskhelia fusiló a placer el cuarto de su equipo en el 56', asistido por Achraf Hakimi, y el astro georgiano, que lleva diez goles en esta Champions, se confirmó como un especialista en los partidos importantes, un año después de haber marcado en cuartos, en semifinales y en la final para impulsar entonces a su equipo hacia la "Orejona".

Dembélé parecía sentenciar cuando en el 59' firmaba el quinto, con un tiro raso que dio en el palo antes de acabar alojado en las redes de Neuer.

Pero el Bayern no estaba muerto y acortó a 5-4 con dos goles en menos de diez minutos.

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Primero el francés Upamecano anotó de cabeza en un balón servido por Joshua Kimmich, en el 65', antes de que Díaz (69') se sumara al festival al recibir un balón en largo de Kane.

El tanto de "Lucho", en un inicio anulado por fuera de juego, fue finalmente validado tras una revisión en el VAR.

El partido estaba loco, con cuatro tantos en doce minutos, y Senny Mayulu estrelló un potente tiro en el palo en el 87', pero el marcador ya no se movió más antes de una vuelta que promete de nuevo emociones fuertes.

FUENTE: AFP

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