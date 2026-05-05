martes 5  de  mayo 2026
Fútbol

Luis Díaz lidera la remontada del Bayern Múnich ante el PSG junto a Kane y Olise

El colombiano Luis Díaz y Michael Olise acompañan a Harry Kane en la remontada del Bayern Múnich ante el PSG en semifinales de Champions League.

El colombiano Luis Díaz, en ese entonces del Liverpool, celebra luego de anotar el sexto gol de su equipo en una victoria sobre el Tottenham, el 22 de diciembre de 2024.

El colombiano Luis Díaz, en ese entonces del Liverpool, celebra luego de anotar el sexto gol de su equipo en una victoria sobre el Tottenham, el 22 de diciembre de 2024.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El colombiano Luis Díaz se ha convertido en una de las grandes esperanzas del Bayern Múnich para lograr la remontada ante el Paris Saint-Germain en las semifinales de la UEFA Champions League.

Tras el vibrante 5-4 de la ida en el Parque de los Príncipes, el equipo alemán confía en el poder ofensivo de su tridente: Harry Kane, Díaz y Michael Olise, quienes fueron determinantes en el primer enfrentamiento.

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Luis Díaz, clave en el ataque del Bayern

El extremo colombiano atraviesa una temporada excepcional, siendo uno de los jugadores más decisivos del Bayern Múnich. Sus números lo respaldan: 26 goles y 21 asistencias en todas las competiciones, además de una influencia constante en los momentos clave.

En la ida ante el PSG, Luis Díaz volvió a demostrar su impacto, anotando un gol crucial que mantiene con vida al conjunto bávaro. Su velocidad y desequilibrio complicaron seriamente a defensores como Marquinhos y Willian Pacho.

Olise, el socio inesperado

Si Luis Díaz ha sido determinante, el papel de Michael Olise ha sido igual de importante. El atacante francés suma 21 goles y 31 asistencias esta temporada, consolidándose como una de las revelaciones del fútbol europeo.

Su rendimiento ha sido tan alto que incluso ha sido comparado con Zinedine Zidane por su estilo de juego, visión y elegancia en el campo.

Kane, el líder ofensivo

En el centro del ataque aparece Harry Kane, máximo referente goleador del Bayern Múnich con 54 tantos en la temporada. Su capacidad para definir y liderar al equipo será fundamental en el partido de vuelta en el Allianz Arena.

El reto ante el PSG

El equipo dirigido por Luis Enrique deberá contener el poder ofensivo del Bayern, especialmente tras sufrir en la ida ante el dúo Díaz-Olise. Además, tendrá la baja sensible de Achraf Hakimi.

Con figuras como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, el PSG buscará resistir y sellar su pase a la final.

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