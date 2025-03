Bayern puede denunciar a la Federación Canadiense por lesión de su estrella

"Enviar a un jugador claramente lesionado con una rodilla dañada en un vuelo intercontinental de 12 horas sin un examen médico exhaustivo es, desde nuestro punto de vista, una grave negligencia y una clara violación del deber de diligencia médica", agregó Dreesen.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por A D 1 9 (@alphonsodavies)

Capitán de la selección canadiense, Davies (24 años) se lesionó el domingo contra Estados Unidos (victoria 2-1) durante el partido por el tercer puesto de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Canadá Soccer dio su visto bueno y Davies tomó un avión hacia Múnich, donde los exámenes médicos diagnosticaron la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

"Queremos aclarar cómo ocurrió. Toma el avión, 12 horas de vuelo, asumimos que no es gran cosa, que es un golpe. Y luego sale esto (el diagnóstico). No es profesional, no está bien, debemos hablarlo y debemos aclarar la situación", añadió el director deportivo Christoph Freund, en conferencia de prensa este viernes.

No culpan al jugador

"En general, la titularidad de Davies, quien ya tenía problemas musculares antes del partido, en un encuentro sin importancia deportiva, no es en absoluto comprensible desde nuestro punto de vista", estimó Dreesen, afirmando que el defensor no tenía la culpa.

"Es el capitán, quiere asumir sus responsabilidades. La forma en que se manejó esto no es correcta. Fue límite y negligente. Nosotros somos los empleadores y también pagamos a los jugadores, por eso vamos a investigar", destacó Freund.

Davies estará ausente con el Bayern al menos seis meses y se perderá el final de la presente temporada, en el que su equipo es líder de la Bundesliga y juega los cuartos de la Champions ante el Inter.

El jugador renovó con el club a principios de febrero y hasta 2030, descartando la posibilidad de fichar por el Real Madrid.

FUENTE: AFP