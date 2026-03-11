miércoles 11  de  marzo 2026
Agencia de Energía libera 400 millones de barriles de petróleo de las reservas

Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) decidieron poner en el mercado 400 millones de barriles de petróleo para estabilizar el precio del combustible tras los problemas en el Estrecho de Ormuz

Imagen de tanque de reserva de petróleo en Gran Bretaña.

BEN STANSALL/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidieron el miércoles "por unanimidad" liberar en el mercado 400 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas, el mayor desbloqueo de su historia, anunció la institución.

"Los países de la AIE pondrán 400 millones de barriles de petróleo (...) a disposición del mercado para compensar la pérdida de suministro por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz", anunció el director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, en una declaración en vídeo el miércoles.

"Los países de la AIE han decidido por unanimidad lanzar la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia de la historia de nuestra agencia", que forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), añadió Birol.

Uso de las reservas

"Se trata de una acción de gran envergadura que tiene como objetivo mitigar los efectos inmediatos de la perturbación de los mercados. Pero, para que quede claro, lo más importante para el retorno a unos flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz", afirmó.

Según Birol, las reservas de emergencia se pondrán a disposición del mercado según un calendario adaptado a la situación nacional de cada país miembro y se complementarán con medidas de emergencia adicionales en algunos países.

La guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero, ha afectado el comercio de petróleo a través del estrecho de Ormuz, un punto de paso crucial por el que transitan cada día 15 millones de barriles de petróleo y otros 5 millones de barriles diarios de productos petrolíferos, lo que representa aproximadamente el 25 % del transporte mundial de petróleo por vía marítima.

Los miembros de la AIE poseen más de 1.200 millones de barriles en sus reservas de emergencia, a los que se suman 600 millones de barriles de reservas en manos de la industria en virtud de obligaciones gubernamentales.

Reunión del G7

El anuncio llega mientras los líderes del G7, el grupo que reúne a las economías más avanzadas del mundo, estudia las repercusiones económicas de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, que entró en su segunda semana.

Los dirigentes del G7 tienen previsto reunirse por videoconferencia este miércoles para "tratar seguramente" el tema de las reservas energéticas, según el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

Este mismo miércoles Japón -cuyas reservas estratégicas de petróleo se encuentran entre las mayores del mundo- y Alemania afirmaron que también recurrirían a sus reservas de crudo.

La liberación coordinada de reservas de la AIE es la sexta en la historia de la institución, creada en 1974.

En 1991, en vísperas de la guerra del Golfo, ya se llevaron a cabo acciones colectivas similares así como en 2005, tras los huracanes Katrina y Rita, en 2011, con motivo de la guerra civil libia, y en dos ocasiones tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

FUENTE: Con información de AFP.

