Precios del petróleo suben tras la abrupta caída del martes

Los precios del petróleo vuelven a subir este miércoles y las bolsas europeas y asiáticas retrocedieron, en un clima marcado por la incertidumbre que genera la ofensiva de Israel y EEUU contra el macabro régimen de Irán .

"Los acontecimientos vinculados con la guerra en Irán siguen acelerándose y resultan difíciles de prever", señaló Andreas Lipkow, analista de CMC Market.

DENUNCIA EEUU acusa a China de permitir vínculos entre su industria química y los narcos

Sin embargo, las declaraciones del presidente Donald J. Trump el lunes en la noche hicieron mermar las preocupaciones cuando anunció que EEUU tenía la guerra casi terminada o que terminaría pronto, después de la destrucción de más de 3.200 objetivos del régimen de los ayatolá.

En la apertura de Wall Street, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, ganaba un 5,91% hasta los 88,38 dólares.

El del Brent del Mar del Norte, referencia europea, escalaba un 5,05% hasta los 92,23 dólares.

Indicadores moderados en negativo

En los mercados bursátiles, los principales índices europeos abrieron la jornada en terreno negativo, pero con un margen mucho más reducido que el lunes: París retrocedía un 0,63%, Fráncfort un 1,15% y Londres un 0,73%. Madrid también descendía un 0,71% y Milán un 0,75%.

Hong Kong perdió un 0,2% y Shanghai 0,3%. Tokio en cambio subió 1,4% este miércoles.

Los mercados se mueven al compás de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero tras los bombardeos israeloestadounidenses contra la dictadura de los ayatolá y las represalias de Teherán contra varios países de la región.

El martes, los índices bursátiles repuntaron con fuerza y los precios del petróleo cayeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara la víspera que el conflicto terminará "pronto".

Desde el inicio del conflicto, los precios del petróleo han ido en aumento e incluso rozaron los 110 dólares por barril a inicios de semana, debido a las perturbaciones en el estrecho de Ormuz, por donde transita en tiempos normales el 20% de la producción mundial. No obstante, en la guerra de Ucrania los valores llegaron hasta los 140 dólares el barril.

Reservas estratégicas para estabilizar los precios

"El presidente Trump intentó tranquilizar a los mercado, pero los inversores esperan ahora pruebas concretas y un retorno a la calma en el estrecho de Ormuz", indicó John Plassard, responsable de estrategia de inversión en Cité Gestion Private Bank.

Ese escenario, sin embargo, sigue sin materializarse, ya que varios buques fueron atacados con proyectiles en las últimas horas.

Los mercados aguardan también los anuncios de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que según el Wall Street Journal plantea su mayor liberación de reservas de crudo para calmar los mercados.

Los ministros de Energía del G7 afirmaron este miércoles en un comunicado conjunto estar "dispuestos" a tomar "todas las medidas necesarias", incluyendo recurrir a las reservas estratégicas, en coordinación con la AIE.

Los jefes de Estado y de gobierno de las siete economías más industrializadas abordarán el asunto en la tarde, hora de Europa.

Esta inyección sería superior a los 182 millones de barriles que los países miembros de la AIE sacaron al mercado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, según el WSJ.

El planeta consume unos 100 millones de barriles de petróleo al día. Los miembros de la AIE disponen de "más de 1.200 millones de barriles en reservas públicas de emergencia", además de "unos 600 millones de barriles adicionales en reservas industriales", según la agencia.

En el mercado de divisas, el dólar se mantenía estable (0,03%, a 1,1614 dólares por euro).

FUENTE: Con información de AFP.