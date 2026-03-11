El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro “QUO VADIS CUBA 2026”. un evento programado para el miércoles 11 de marzo de 2025 a las 11:00 a.m, en el que se analizará la actual situación política en Cuba.

Desde la sede del IID en Coral Way. El encuentro tiene como objetivo analizar los últimos acontecimientos ocurridos en la isla, y las reacciones y actuaciones que han surgido desde la Casa Blanca, con el gobierno de Donald Trump.

El foro contará con la participación de destacadas figuras que abordarán la temática desde diversas perspectivas.

La bienvenida estará a cargo de Tomás Regalado, y el mismo contará con la participación de Iliana Lavastida como Keynote Speaker. La lista de expositores incluye a Tony Costa, Modesto Maidique, Javier Larrondo, Raudel Collazo, Iván García Quintero, Dagoberto Valdez, Darcy Borrero, Manuel Cuesta Morúa, Frank Rodríguez y Juan Carlos Bermúdez. La sesión de conclusiones será dirigida por Carlos Sánchez Berzaín, y la moderación del evento correrá a cargo de Francisco Endara Daza.

La dirección exacta es 2100 Coral Way. Ste:500. 33145. Miami.FL.