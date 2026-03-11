miércoles 11  de  marzo 2026
Urgente

Arrestan a conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump se encuentra en la Casa Blanca, desde donde se prevé que parta alrededor del mediodía hacia el estado de Kentuck

Imagen de la Casa Blanca en Washington.

Imagen de la Casa Blanca en Washington.

AFP.

Washington, 11 mar (EFE).- Un conductor fue arrestado tras estrellar su camioneta contra una de las barricadas de la Casa Blanca en la madrugada de este miércoles, según informó el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington.

El incidente, en el que no hubo heridos, ocurrió alrededor de las 6:37 hora local (10:37 GMT) después de que el sospechoso atravesara una barrera ubicada en la avenida Connecticut, según el MPD.

Lee además
Trabajadores de la construcción demuelen lo que queda del Ala Este de la Casa Blanca junto a la residencia principal mientras continúan las labores de demolición en preparación para construir un nuevo salón de baile para la Casa Blanca en Washington, DC, el 1 de diciembre de 2025.
EEUU

Juez rechaza frenar la construcción del gran salón de baile de Trump en la Casa Blanca
trump anuncia que asistira a la cena de corresponsales de la casa blanca
EEUU

Trump anuncia que asistirá a la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Las calles alrededor de la residencia ejecutiva estadounidense se mantienen cerradas de manera temporal mientras tienen lugar las investigaciones.

El presidente Donald Trump se encuentra en la Casa Blanca, desde donde se prevé que parta alrededor del mediodía hacia el estado de Kentucky, una parada en su agenda de compromisos domésticos mientras EE.UU. continúa su guerra conjunta con Israel contra Irán.

En enero pasado, un hombre fue arrestado por agentes del Servicio Secreto por supuestamente causar daños materiales y romper ventanas en la residencia en Ohio del vicepresidente estadounidense, JD Vance, que no se encontraba en el lugar. EFE

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

La Casa Blanca afirma que EEUU se acerca a un control "total" del espacio aéreo de Irán

EEUU excluye "por ahora" a Colombia de alianza regional contra narcotráfico

Ilia Topuria encabezará histórica velada de UFC en la Casa Blanca por el 250 aniversario de Estados Unidos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
Urgente

Arrestan a conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca

Fotografía cedida por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) que muestra el interior de una de las salas de descanso Wait n Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EEUU). video
MEJORAS

Aeropuerto Internacional de Miami estrena salas para dormir con duchas, las primeras en Norteamérica

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
MERCADOS REACCIONAN

Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump

Barco petrolero de China en el Puerto de Qingdao.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte de severas consecuencias si Irán mina el Estrecho de Ormuz

Te puede interesar

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
Urgente

Arrestan a conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca
Pozos en una zona petrolera de California.
MERCADOS INESTABLES

Precios del petróleo suben tras la abrupta caída del martes

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro QUO VADIS CUBA 2026 video
DEBATE

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro "QUO VADIS CUBA 2026"

La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés) ha informado de que tres barcos han sido alcanzados en las últimas horas por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz y en la propia vía, clave para el transporte energético.   
CONFLICTO BÉLICO

Nuevo líder supremo de Irán resulta herido en bombardeo, autoridades afirman que está "sano y salvo"

Mayra Uribe, comisionada del Condado Orange.
INMIGRACIÓN

Condado Orange rechaza instalación de un nuevo centro de detención de ICE