miércoles 11  de  marzo 2026
POLÍTICA

Marco Rubio figura en lista de testigos en caso judicial vinculado al régimen de Maduro

El secretario de Estado figura entre las 30 personas que podrían ser llamadas a declarar en el proceso contra el excongresista David Rivera

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El secretario de Estado de EEUU., Marco Rubio, figura en la lista de testigos del juicio previsto para este mes contra el excongresista David Rivera, quien fue acusado de intentar influir ante el Gobierno estadounidense para suavizar las sanciones al régimen chavista de Nicolás Maduro durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).

Rivera enfrenta en una corte de Miami cargos de "actuar como agente no registrado de un ciudadano venezolano" y presuntamente recibir más de cinco millones de dólares por sus esfuerzos para presionar a funcionarios del Gobierno de EEUU.

La lista, que incluye a Rubio y otras 29 personas que "podrán ser llamadas como testigos por el Gobierno en el juicio", fue presentada este lunes por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, según un documento judicial al que tuvo acceso EFE.

Incluye también a otros tres funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos dos que ya están retirados, que eventualmente testificarán en el juicio contra Rivera y Esther Nuhfer, que comenzará el 16 de marzo con la selección del jurado.

Cargos y proceso judicial

Ambos enfrentan cargos criminales por conspiración para cometer un delito contra Estados Unidos, incumplimiento de registrarse como agente extranjero y conspiración para cometer lavado de dinero, entre otros relacionados con sus actividades de consultoría.

El secretario de Estado, quien fue miembro de la Cámara de Representantes de Florida desde 2000 hasta 2008, antes de postularse al Congreso en Washington, ha sido un defensor de la libertad en Cuba y Venezuela, denunciando a los regímenes de Castro y Maduro.

Rivera, quien se ha declarado inocente, está acusado de ser el centro de un esquema encubierto para persuadir a la primera administración del presidente Trump de aliviar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero en un operativo estadounidense y enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York.

En el proceso también ha sido mencionada la actual jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, entre otros nombres ligados a la política y al entorno de la Administración federal.

FUENTE: Con información de EFE

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
MERCADOS REACCIONAN

Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump

Fotografía cedida por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) que muestra el interior de una de las salas de descanso Wait n Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EEUU). video
MEJORAS

Aeropuerto Internacional de Miami estrena salas para dormir con duchas, las primeras en Norteamérica

Captura de Pantalla de Monsters Inc. de Pixar
CINE

Pixar anuncia nueva entrega de "Monsters Inc" tras más de una década

