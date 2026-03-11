Brightline lanza oferta especial para Ultra, Mundial de Béisbol y Orlando en Spring Break 2026

Brightline ofrece otra forma de llegar a los eventos en Florida durante el mes de marzo.

MIAMI.- En pleno Spring Break en Florida , la compañía ferroviaria de alta velocidad Brightline anunció un calendario especial de viajes para conectar Miami, Orlando y otras ciudades del sur de Florida con algunos de los eventos más populares de marzo, incluyendo el Ultra Music Festival , el Miami Open, el World Baseball Classic y festivales temáticos en los parques de Orlando.

Brightline anunció una programación especial durante marzo para facilitar los desplazamientos de familias, turistas y aficionados a la música, el deporte y el entretenimiento que visitan Florida durante el Spring Break.

La compañía destacó que su red ferroviaria conecta el sur de Florida con Orlando con múltiples salidas diarias, ofreciendo una alternativa al tráfico de las autopistas en uno de los meses de mayor movimiento turístico del año.

El punto culminante del calendario llegará a finales de marzo en Miami con el Ultra Music Festival, que se celebrará del 27 al 29 de marzo.

Nuevo tren Silent Disco rumbo al Ultra Music Festival

Como novedad para 2026, Brightline anunció un viaje especial Silent Disco PREMIUM Experience diseñado para los asistentes al Ultra.

El tren contará con un DJ en vivo cuya música se transmitirá a los pasajeros mediante audífonos personales, con dos listas de reproducción disponibles para crear una experiencia inmersiva antes de llegar al festival.

Además, los viajeros tendrán acceso a comida y bebidas premium a bordo, incluyendo Peroni y Peroni Nastro Azzurro 0.0%.

Horarios del tren especial al Ultra

El tren especial será único y solo en dirección sur el viernes 27 de marzo con este itinerario:

Salida de West Palm Beach: 2:00 p.m.

Salida de Boca Ratón: 2:24 p.m.

Salida de Fort Lauderdale: 2:42 p.m.

Llegada a MiamiCentral: 3:20 p.m., justo antes de la apertura del festival

El precio será de $89 tarifa plana desde cualquier estación del sur de Florida.

Al llegar a MiamiCentral Station, los asistentes podrán participar en un Happy Hour en Central Fare, el espacio gastronómico ubicado en el segundo piso del complejo.

Eventos en el centro de Florida conectados por Brightline

Brightline también promociona varios eventos en Orlando y el centro del estado durante marzo.

MEGACON Orlando (19-22 de marzo)

El popular evento de cultura pop se realizará en el Orange County Convention Center, con celebridades invitadas como John Cena, además de actores de The Lord of the Rings y voces de anime.

Universal Mardi Gras (hasta el 30 de marzo)

Universal Orlando Resort celebra 30 años de desfiles, música y gastronomía con su festival temático anual.

EPCOT International Flower & Garden Festival (4 de marzo-1 de junio)

En EPCOT los visitantes podrán disfrutar jardines temáticos, esculturas vegetales de personajes y la serie de conciertos Garden Rocks.

Grandes eventos deportivos y culturales en el sur de Florida

Entrenamiento de primavera de la MLB (hasta el 24 de marzo)

Los fanáticos pueden viajar a West Palm Beach para ver a los Washington Nationals y Houston Astros en el CACTI Park of the Palm Beaches.

También se disputan juegos cerca de la estación de West Palm Beach en el Roger Dean Stadium, donde entrenan los Miami Marlins y los St. Louis Cardinals.

World Baseball Classic (6-17 de marzo)

Los partidos se celebran en loanDepot park, con transporte gratuito en shuttle para pasajeros de Brightline desde la estación MiamiCentral.

Opening Night de los Miami Marlins (27 de marzo)

Los Miami Marlins iniciarán la temporada en casa frente a los Colorado Rockies.

Los aficionados que viajen en tren tendrán acceso al servicio de transporte gratuito HOMERUNNER desde MiamiCentral.

Miami Open (15-29 de marzo)

El torneo de tenis se celebrará en el Hard Rock Stadium, los aficionados que viajen en tren tendrán conexiones desde la estación de Brightline Aventura Station mediante rideshare -Uber/Lift- al estadio.

Palm Beach International Boat Show (25-29 de marzo)

El evento náutico se realizará en Flagler Drive, frente a Palm Beach Island.

Los pasajeros que lleguen a la estación Brightline West Palm Beach podrán usar carritos de golf o autobuses gratuitos hasta el recinto.

Cómo obtener información y boletos

Brightline indicó que los pasajeros pueden consultar horarios, tarifas y disponibilidad de trenes en su portal oficial.

La empresa destaca que su servicio permite evitar el tráfico, ahorrar gasolina y llegar directamente a los principales eventos del estado durante el Spring Break.