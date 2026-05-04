Bravos de Atlanta vencen a Rockies 11-6 con gran actuación de Jonah Heim y debut de Spencer Strider

Ronald Acuña Jr. #13 de los Bravos de Atlanta reacciona tras ser ponchado en la tercera entrada contra los Tigres de Detroit en el Truist Park el 29 de abril de 2026 en Atlanta, Georgia.

Los Bravos de Atlanta se impusieron 11-6 a los Colorado Rockies este domingo en un partido marcado por la explosiva ofensiva de Jonah Heim, quien conectó jonrón, doble y remolcó cinco carreras.

El receptor fue la gran figura del encuentro, liderando una ofensiva sólida de los Bravos que supieron sobreponerse incluso a la ausencia de su estrella Ronald Acuña Jr., colocado en la lista de lesionados por una molestia en el muslo izquierdo.

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Strider regresa tras lesión

El abridor Spencer Strider hizo su debut en la temporada tras recuperarse de una lesión en el oblicuo sufrida en los entrenamientos de primavera. Lanzó 3.1 entradas, permitió tres carreras y cuatro hits, con seis ponches y cinco bases por bolas.

El relevo quedó en manos de Aaron Bummer (1-1), quien se llevó la victoria pese a permitir dos carreras en una entrada.

Poder ofensivo de los Bravos

Los Bravos mostraron profundidad en su alineación:

Jorge Mateo conectó un jonrón consecutivo al de Heim.

Austin Riley impulsó una carrera con sencillo.

Matt Olson anotó tras un elevado de sacrificio.

Los Bravos sentenciaron el juego con un rally de tres carreras en la quinta entrada para tomar ventaja 6-4.

Rockies responden, pero no alcanza

Por Colorado, destacaron:

Mickey Moniak, con dos jonrones.

TJ Rumfield, quien bateó de 5-3 con cuadrangular y dos impulsadas.

El abridor Kyle Freeland (1-3) permitió seis carreras, ocho hits y otorgó tres boletos en 4.1 entradas, cargando con la derrota.