Derby de Kentucky tiene por primera vez a una entrenadora campeona

El jinete puertorriqueño José Ortiz, montado sobre Golden Tempo, celebra luego de ganar la edición 152 del Kentucky Derby, el 2 de mayo de 2026.

LOUISVILLE.- El ejemplar Golden Tempo ganó este sábado una emocionante edición 152 del Derby de Kentucky bajo la guía del jinete puertorriqueño José Ortiz y de la entrenadora Cherie DeVaux , primera mujer en conquistar esta emblemática carrera.

Golden Tempo, que ocupaba la décima plaza en las apuestas (24-1), se impuso con una espectacular remontada en la última recta en el hipódromo de Churchill Downs en Louisville (Kentucky).

DEPORTES Estos son los deportistas más laureados en los Juegos Olímpicos de Invierno

Irrumpiendo desde el fondo de la carrera, Golden Tempo superó en la misma línea de meta a Renegade, uno de los favoritos a la victoria y guiado por Irad Ortiz Jr, hermano mayor del ganador.

"Es un sueño hecho realidad, esta es la mayor carrera en el mundo", declaró Ortiz en una entrevista con NBC sobre su caballo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kentucky Derby (@kentuckyderby)

"Sé que era su sueño también, pero sucedió de esta forma y era mi día", dijo José Ortiz sobre la pugna final con su hermano.

DeVaux, convertida en la primera entrenadora en triunfar en el Derby, felicitó a Ortiz por la fe con la que se lanzó a la remontada.

"Ahora mismo ni siquiera tengo palabras. Simplemente estoy tan feliz por Golden Tempo. José hizo un trabajo maravilloso, un trabajo mágico porque estaba completamente fuera de carrera", afirmó DeVaux.

"A mí me alegra poder ser una representante de todas las mujeres en todas partes y demostrar que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos", recalcó.

La carrera inauguró la llamada Triple Corona, que proseguirá en Preakness Stakes (Maryland) el 16 de mayo y cerrará en Belmont Stakes (Nueva York) el 6 de junio.

Walsh mejora su propio récord

La nadadora estadounidense Gretchen Walsh volvió a superar este sábado el récord mundial de los 100 metros mariposa con un tiempo de 54.33 segundos en Fort Lauderdale (Florida).

Walsh rebajó en 27 centésimas de segundo la anterior mejor marca de 54.60 que ella había establecido en esa misma piscina en mayo de 2025.

En aquella ocasión, la nadadora de Nashville fue capaz de romper el récord en dos ocasiones el mismo día.

Walsh, triple campeona mundial en Singapur el año pasado, supera ahora por más de un segundo a la segunda mujer más veloz de la historia en la prueba, la sueca Sarah Sjöström, que ostenta una marca de 55.48.

En otras pruebas del sábado en el Fort Lauderdale Open, la estrella francesa León Marchand se impuso en los 200m braza con un tiempo de 2 minutos y 9.04 segundos, su mejor marca de la temporada, y también en los 200m estilos con 1:57,28.

Marchand, ganador de cuatro oros en los Juegos Olímpicos de París en 2024, se prepara para brillar de nuevo ante su público en los Campeonatos de Europa que arrancan en la capital francesa el 31 de julio.

FUENTE: AFP